Chủ quan, chống đối và nguy cơ lây lan dịch bệnh

Đã hơn 1 tuần, Vĩnh Phúc không xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong phòng, chống dịch của tỉnh với quyết tâm cao độ và biện pháp đúng đắn.



Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất lớn. Vậy nhưng, trong một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan.

Dù đang bị cấm nhưng ở một số địa phương đã xuất hiện tình trạng bán hàng rong ngay lề đường; cả người bán và người mua không đảm bảo khoảng cách theo quy định, có trường hợp còn không đeo khẩu trang.

Một số cửa hàng bán hàng không thiết yếu vẫn lén lút bán hàng cho khách. Thậm chí, một số nơi đã xuất hiện tình trạng họp chợ ngay trên vỉa hè, kẻ bán người mua tấp nập như khi chưa có dịch.

Một số người nước ngoài, cán bộ quản lý làm việc tại các doanh nghiệp đã đăng ký lưu trú trên địa bàn tỉnh để tránh lây lan dịch bệnh nhưng không chấp hành. Trong đó, có người đăng ký nhưng không ở, có người thì ở một, hai ngày rồi rời đi; một số người vẫn ra vào tỉnh hàng ngày.

Hơn 1 tuần không có người mắc không có nghĩa là dịch bệnh đã hết. Chủ quan, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch sẽ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, dù dịch bệnh đang lây lan rộng nhưng một tổ chức tôn giáo vẫn tổ chức hành lễ khiến 33 người bị mắc Covid-19 (tính đến hôm nay, 30/5) và hơn 50 nghìn người phải lấy mẫu xét nghiệm.

Các chuyên gia cảnh báo, số người mắc sẽ còn tăng do tổ chức này tổ chức hành lễ trong phòng kín với số lượng người đông nên dịch bệnh lây lan mạnh. Ở thành phố này, hôm kia, công an thành phố còn bắt ổ bạc ở ngoại thành. 38 con bạc, cả nam và nữ say sưa sát phạt nhau bất chấp dịch bệnh đang bùng phát.

Còn ở tâm dịch Bắc Giang, trong khi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang gồng mình chống dịch, nhiều nhân viên y tế lả đi phần vì làm việc quá sức, phần vì luôn phải “giam mình” trong bộ đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nắng nóng thì một số người thiếu ý thức không chấp hành quy định phòng, chống dịch. Thậm chí một số trường hợp còn chống đối lực lượng chức năng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều người lên tiếng yêu cầu phải xử lý hình sự những trường hợp như vậy bởi nếu không sẽ nhờn và công sức của bao người nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh sẽ đổ xuống sông, xuống biển.

Nếu ai cũng như trường hợp bà T. ở thành phố Bắc Giang thì lực lượng chức năng không biết lấy đâu ra nhân lực và phương tiện để đưa người đi cách ly. Biết rõ mình là F1 nhưng bà T. không thèm khai báo y tế, không đi cách ly dù cho cán bộ phường đến tận nhà thuyết phục.

Công an thành phố tăng cường lực lượng xuống thuyết phục cũng không xong. Chủ tịch thành phố ra quyết định đưa đi cách ly, điều xe y tế đến đón nhưng bà này vẫn bất hợp tác và đóng cửa cố thủ trong nhà. Bắc loa kêu gọi cũng không xong nốt, cực chẳng đã, lực lượng chức năng phải điều xe thang đến, phá cửa vào áp giải bà này đi cách ly.

Ở địa phương này, những trường hợp “cứng đầu” như bà T. không phải cá biệt. Trước đó, khi các cán bộ y tế đi lấy mẫu xét nghiệm ở một số địa phương có nguy cơ cao thì có một gia đình cũng bất hợp tác, đuổi cán bộ y tế xơi xơi. Chỉ khi lực lượng công an xuất hiện thì vợ chồng nhà này mới chịu lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, cách đây mấy hôm, 6 người ở tỉnh này bị phạt đến 215 triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu rồi đấm cả thành viên tổ kiểm soát dịch bệnh để vào trong vùng có dịch.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện đã lây lan ra 34 tỉnh, thành phố với 3.836 người mắc (tính từ 27/4 đến nay). Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, ngoài cố gắng của chính quyền, ngành chức năng thì việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của người dân có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ quan, lơ là, lại còn chống đối lực lượng chức năng khi yêu cầu chấp hành các quy định phòng, chống dịch sẽ làm tăng nguy cơ dịch bùng phát và lây lan nhanh hơn.

Xuân Hòa