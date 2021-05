Yêu cầu doanh nghiệp giải trình các trường hợp lao động người nước ngoài không thực hiện cam kết lưu trú tại tỉnh

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện lưu trú với người nước ngoài, cán bộ quản lý làm việc tại Vĩnh Phúc nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Tại Công văn số 4110 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ký ban hành hôm nay (29/4), UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và chính quyền địa phương làm việc cụ thể với doanh nghiệp có đăng ký người nước ngoài, cán bộ quản lý nghỉ tại tỉnh nhưng thực tế chưa có người nghỉ, hoặc có người nghỉ lại nhưng thấp hơn số đăng ký; đặc biệt là những trường hợp chỉ lưu trú ngắn hạn tại các khách sạn rồi trả phòng đi ra ngoài tỉnh, thành phố khác hoặc hàng ngày tiếp tục đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc không rõ lý do và không khai báo với các cơ quan của tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do, nếu vì lý do không chính đáng đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp vi phạm giải trình rõ nguyên nhân với các cơ quan của tỉnh, có biện pháp khắc phục ngay, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích người nước ngoài, cán bộ quản lý đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển sang hình thức làm việc online; những trường hợp nghỉ lại Vĩnh Phúc nếu ở ký túc xá học sinh, sinh viên được miễn phí; nếu nghỉ tại khách sạn, tỉnh bố trí khách sạn với giá ưu đãi hoặc có thể tự chọn cơ sở lưu trú nhưng không được ưu đãi về giá.

Những trường hợp không ở lại ra vào tỉnh hàng ngày phải xét nghiệm trong vòng 3 ngày khi vào tỉnh làm việc, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Một số doanh nghiệp đã đăng ký cho người nước ngoài, cán bộ quản lý ở lại.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các khách sạn ưu đãi về giá theo bố trí của tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện số người nghỉ lại thấp hơn số đăng ký; đáng chú ý có một số người chỉ lưu trú trong thời gian rất ngắn (1-3 ngày) rồi trả phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác hoặc đến các cơ sở lưu trú khác trong tỉnh không rõ lý do. Như vậy là không tôn trọng cam kết và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

NP