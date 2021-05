Sự kiện nổi bật 28/5/2021

1Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư



Phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 27-5, Chủ tịch Quốc hội Syria - ông Hammouda Sabbagh thông báo, Tổng thống Bashar al-Assad đã trúng cử nhiệm kỳ thứ tư với 95,1% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 26-5.

2.Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-5 cho biết, Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở, sau khi rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương này hồi năm ngoái.

3.Nhiều quốc gia thiếu ôxy y tế: Cần một chiến lược lâu dài, toàn diện

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 đã chỉ ra nguồn cung ôxy y tế là điểm yếu lớn của nhiều quốc gia

Trước tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh tại nhiều quốc gia, các chuyên gia cảnh báo, tình trạng thiếu ôxy trong điều trị có thể đẩy hệ thống y tế của nhiều nước xuống “bờ vực”, đồng thời đe dọa sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Để bảo đảm nguồn cung ôxy y tế, chính phủ các nước cần sớm có chiến lược lâu dài, toàn diện về loại vật tư y tế thiết yếu này.

4.Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel sau xung đột chiến sự

Tu nghiệp sinh Việt Nam tại trung tâm Sedot Negev. Ảnh: Văn Ứng/ P/v TTXVN tại Tel Aviv

Ngày 27-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tới thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại thành phố Netivot, miền Trung Israel, một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất trong cuộc chiến giữa Israel và Dải Gaza (Palestine) vừa qua.

5.Tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm

Ngày 28-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn về việc tạm dừng nhập khẩu lợn sống để giết mổ làm thực phẩm từ Thái Lan vào Việt Nam.

6.Cách đăng ký ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số cho con

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cấp ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động lên phiên bản 1.5.4. Phiên bản này được bổ sung tính năng “đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con”.

7.Nắng khô trên diện rộng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang lan rộng nên hôm nay (28-5), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Ngày mai, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Độ ẩm không khí trong đợt nắng nóng này khá thấp, chỉ từ 45-60%.

