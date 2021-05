Ngày 28/5, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Chu Kiều





Vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021, tổng diện tích gieo cấy các tỉnh phía Bắc ước đạt 1.086 nghìn ha.

Theo báo cáo từ các địa phương, năng suất lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 đạt khoảng 63,6 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với cùng kỳ); sản lượng lúa ước đạt 6,9 triệu tấn (tăng 34.000 tấn so với cùng kỳ).

Tại Vĩnh Phúc, vụ Đông Xuân 2020 – 2021 toàn tỉnh gieo trồng được 38.456 ha (tăng 0,1% so với cùng kỳ), năng suất lúa trung bình đạt gần 63 tạ/ha (tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ), sản lượng đạt hơn 185.000 tấn (tăng 2.700 tấn so với cùng kỳ).

Bên cạnh tác động của thời tiết, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, tuy nhiên, nhờ diện tích canh tác giống cây trồng chất lượng, áp dụng KHKT vào sản xuất được mở rộng, vụ Đông Xuân 2020 - 2021 được đánh giá thành công, năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ.

Bước vào vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết như nắng nóng gay gắt, áp thấp nhiệt đới gia tăng tần suất, để đạt mục tiêu gieo cấy đạt 1.217 nghìn ha, năng suất đạt 51,8 tạ/ha, sản lượng đạt 6,3 triệu tấn, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đề nghị các địa phương chuẩn bị gieo cấy sớm, mở rộng diện tích canh tác giống cây trồng chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng KHKT; chủ động rà soát, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp, góp phần tăng giá trị trên 1 đơn vị diện tích canh tác.

Định hướng vụ Đông năm 2021, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương tiếp tục đa dạng hóa giống cây trồng phù hợp với tình hình thời tiết và điều kiện tự nhiên của từng vùng; bố trí quỹ đất, đẩy mạnh dồn thửa đổi ruộng, tổ chức sản xuất theo “Cánh đồng lớn”, khuyến khích cho thuê, mượn đất để hình thành vùng sản xuất tập trung.

Chủ động phương án tưới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX tổ chức hợp tác đầu tư, sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu đặc trưng cho sản phẩm hàng hóa.

Tại Vĩnh Phúc, mục tiêu gieo trồng vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2021 là 32.000 ha; vụ Đông là 15.000 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 162.000 tấn.

Hoàng Sơn