Vĩnh Phúc tiếp tục quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Đến 15h ngày 26/5, toàn tỉnh có 89 trường hợp mắc Covid-19. Tính từ ngày 21/5 đến nay, có 6 ngày liên tiếp chưa phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh thực hiện khoanh vùng, cách ly xã hội đối với 3 điểm, trong đó, cấp huyện 0 điểm; cấp xã 1 điểm; cấp thôn, tổ, đội, khu 2 điểm.

Qua rà soát, trong ngày, có 67 người nước ngoài đến địa bàn tỉnh với mục đích làm việc, công tác; có 2.728 người nước ngoài hiện làm việc, thăm thân tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chưa phát hiện người nước ngoài có vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh, lưu trú.

Lực lượng công an địa phương tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định chung về việc phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, người dân trên địa bàn các huyện, thành phố.

Trong ngày, lực lượng công an địa phương ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định.

Lũy kế từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu xử phạt 690 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, với tổng số tiền tiền hơn 920 triệu đồng.

Đã thực hiện kiểm tra 36 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ giải trí, ăn uống; nhắc nhở đối với 150 lượt người về việc chấp hành quy định phòng dịch tại nơi công cộng. Chưa phát hiện có cơ sở vi phạm.

Trong ngày, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã kiểm tra 6.033 lượt phương tiện, 13.297 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 55 xe đến từ các vùng có dịch, cho 86 phương tiện với 98 người từ vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang được vào Vĩnh Phúc vì có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Riêng Tổ công tác tại Chốt 8 (IC3- Sơn Lôi) phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và đưa về Công an tỉnh Phú Thọ để xử lý.

Lũy kế từ khi triển khai phương án đến ngày 26/5, các chốt kiểm soát đã kiểm tra 99.150 lượt phương tiện và 226.006 lượt người, phát hiện 12 trường hợp có dấu hiệu sốt; chuyển cơ quan chức năng xử phạt 10 trường hợp; phối hợp bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với 2 phương tiện.

Trong ngày, Công an các huyện, thành phố phối hợp tiếp nhận bàn giao 4 trường hợp là người nhập cảnh đã hết thời gian cách ly tập trung ở nơi khác trở về địa phương; yêu cầu tiếp tục cách ly tại nơi cư trú, tự giám sát sức khỏe theo quy định. Hiện toàn tỉnh còn 24 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nơi cư trú, chưa đủ 28 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1.653 Tổ Covid cộng đồng với 10.797 người tham gia. UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, bổ sung, thành lập các Tổ Covid cộng đồng ở địa phương sẵn sàng tham gia truy vết, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Tính đến 13h30’ ngày 26/5, các tổ đã tiến hành kiểm tra được 38 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Sơ bộ kết quả ban đầu, các doanh nghiệp được kiểm tra đều chấp hành tốt các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, chưa phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Có 286/322 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết và thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đôn đốc, hoàn thiện việc ký cam kết đối với 36 doanh nghiệp còn lại trong ngày 27/5.

322/322 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc giám sát chặt chẽ lịch trình đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các chương trình làm việc với các đối tác.

