Tổ chức Đại lễ Phật đản 2021 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Năm nay là năm thứ 2, Đại lễ Phật đản diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, quy mô, cách thức tổ chức cũng khác với mọi năm. Phật tử có thể tỏ lòng thành kính với đức Phật bằng hình thức online hoặc nếu trực tiếp đến chùa thì phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và không tập trung quá 20 người.



Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ trong tình hình mới. Theo đó, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện/thành phố phải có văn bản báo cáo tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương với Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an cư kiết hạ năm 2021 đúng với giới luật Phật chế, các trường hạ an cư kiết hạ tập trung sẽ chuyển từ Tiền An cư sang Hậu An cư, thời gian bắt đầu nhập hạ từ ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu đến ngày 16 tháng 8 năm Tân Sửu.

Các điểm an cư kiết hạ tại chỗ vẫn giữ nguyên Tiền An cư, thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu đến ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chấp thuận việc tổ chức an cư kiết hạ tập trung của Giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Tường đề nghị, thêm 2 điểm an cư kiết hạ tại chỗ là chùa Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên và chùa Vân Sơn, huyện Tam Đảo.

Các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống, tụng nghi thức khánh đản và kinh chuyển pháp luân để mừng Đại lễ Phật đản sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Hoàng Hà