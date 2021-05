Công ty VPIC 1 quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xác định việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 là yếu tố then chốt bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì ổn định, liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, ngành Y tế về đảm bảo an toàn dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



Phun khử khuẩn xe ra vào tại Công ty VPIC 1, Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Khánh Linh





Bố trí nhân viên kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, yêu cầu khi vào công ty phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Công nhân khi đến làm việc được yêu cầu giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

Cùng với đó, công ty tăng cường việc theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe công nhân, cũng như việc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo nội quy, quy chế của công ty.

Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn nơi làm việc, duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, thông thoáng. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, hàng hóa ra vào, nhất là phương tiện, hàng hóa đến từ các khu vực đang là điểm nóng của dịch Covid-19 như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên…

100% các xe khi vào công ty phải thực hiện phu khử khuẩn, lái xe phải ở nguyên trên xe, hàng hóa sẽ thực hiện phun khử khuẩn và có lực lượng riêng của công ty vận chuyển ra các khu vực tập kết.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công nhân nâng cao tinh thần chủ động, cảnh giác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, duy trì làm việc ổn định.

Rà soát tất cả các trường hợp công nhân làm việc tại công ty đến từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên…yêu cầu ở lại công ty làm việc, không về quê trong thời điểm này nếu không việc thực sự cấp bách.

Công ty còn phối hợp với cơ quan y tế, tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 100% công nhân, qua sàng lọc chưa phát hiện trường hợp công nhân dương tính với Covid-19.

Nguyễn Khánh