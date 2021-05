Sa Pa chuyển rét 17 độ C giữa mùa hè

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm ngày 24-5, tại Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Hà giảm xuống 21,5 độ C, Sa Pa chuyển rét 17,3 độ C.



Dự báo đêm về sáng 25-5, tại Sa Pa nhiệt độ sẽ ở ngưỡng 16-17 độ C





Trưa 24-5, ông Lưu Minh Hải, giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết đêm 23-5, có một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng, tại Sa Pa trời chuyển rét.

Cụ thể, nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to như TP Lào Cai mưa to với lượng mưa 57mm, xã Võ Lao (Văn Bàn) 60,2mm, xã Toòng Sành (Bát Xát) mưa lớn nhất 98,2mm...

Do mưa mát bao phủ trên diện rộng khiến nhiệt độ ở các địa phương đồng loạt giảm xuống. Tiết trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía tây của tỉnh chấm dứt, vùng núi trời lạnh, các vùng núi cao rét nhẹ.

Lúc 7h ngày 24-5, tại trạm khí tượng TP Lào Cai đo được nhiệt độ xuống mức 24,9 độ C, tại Bắc Hà 21,5 độ C, vùng núi cao Sa Pa chuyển rét 17,3 độ C.

"Đến gần trưa và chiều nay, nhiệt độ tại Sa Pa có tăng lên nhưng chỉ dao động ở mức 21-23 độ C. Dự báo đêm về sáng 25-5, vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng trên địa bàn tỉnh. Tại Sa Pa nhiệt độ xuống ngưỡng 16-17 độ C vào đêm và sáng sớm mai" - ông Hải nói.

Theo ông Hải, đến ngày 26-5, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh trở lại, gây ra một đợt mưa lớn kéo dài nối tiếp.

Thời tiết tại Lào Cai mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và có sét.

Người dân vùng núi cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn cục bộ gây ra.

