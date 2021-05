Cuộc bầu cử đặc biệt của gần 70 triệu cử tri

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, thống kê đến 0h sáng 24/5, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 98,43%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử.

Gần 70 triệu cử tri khắp mọi miền đất nước trong ngày hôm qua đã thực hiện quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của công dân là trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn đại biểu tiêu biểu nhất tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, thống kê đến 0h sáng 24/5, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 98,43%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử lần này được cho là rất đặc biệt. Lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất, ở mức độ nguy hiểm nhất khiến nhiều nơi phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội… Mặc dù vậy, những địa phương có dịch cũng đã cùng với cả nước tổ chức cuộc bầu cử thành công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau khi bỏ phiếu.

98,43% cử tri cả nước đi bầu cử, kết quả đó có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bầu cử với tỷ lệ cao, cho thấy ý thức trách nhiệm công dân và ý thức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho mình.

Không khí hân hoan trong ngày bầu cử diễn ra trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo. Tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên cao. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Trả lời các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân cao cả của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ hết lòng vì nước, vì dân. Còn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, địa bàn đang là tâm điểm của dịch bệnh. Một điểm cũng chú ý, đây cũng lần đầu tiên từ năm 1976, cử tri ở đảo Trường Sa Lớn được thực hiện bỏ phiếu cùng ngày với nhân dân cả nước. Đây là sự kiện trọng đại, là ngày hội lớn của quân và dân thị trấn Trường Sa.

Ông Bùi Văn Cường trả lợi báo chí tại Trung tâm Báo chí bầu cử, tối 23/5

Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, công tác tổ chức bầu cử diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp, không có sự cố gì lớn xảy ra. Lực lượng làm công tác bầu cử được tập huấn kỹ càng, diễn tập các tình huống, nhất là về phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên thực hiện rất tốt các nhiệm vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và lực lượng tổ chức bầu cử. Đặc biệt, quyền chính trị của tất cả công dân, kể cả những người ở khu vực cách ly, đã được đảm bảo. Công tác an ninh trật tự, an toàn tại các điểm bầu cử được chú trọng, việc bảo an ninh tại các điểm bầu cử diễn ra suôn sẻ, đúng luật và an toàn.

Lần đầu tiên một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất, mặc dù vậy các địa phương đã chủ động chuẩn bị tổ chức bầu cử đảm bảo thành công và chống dịch tốt. Hầu hết các tỉnh, thành đều chuẩn bị rất kỹ và dự liệu các tình huống, giải pháp cụ thể để không bị động, bất ngờ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định, chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tính toán rất kỹ và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho địa phương bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử của tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đã có 10 văn bản hướng dẫn cụ thể các tình huống. Sau đó Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cũng có nhiều văn bản hướng dẫn. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương để các địa phương chủ động xây dựng các phương án kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp nhất, bao gồm cả cách điều tiết phân chia thời gian, lịch trình bỏ phiếu để tránh tập trung quá nhiều người vào một thời điểm; xây dựng kịch bản bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu ở địa bàn có cách ly, có giãn cách, các cơ sở y tế; Sử dụng các thùng phiếu phụ để mang đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu. Quyền bỏ phiếu của cử tri được thực hiện rất nghiêm túc.

Trong số gần 70 triệu cử tri trong cả nước thì cũng có tới hàng chục triệu cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu với niềm tin tưởng, phấn khởi. Bên cạnh đó, nhiều cử tri cao tuổi vẫn hăng hái đi bầu cử và vận động con cháu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trên khắp mọi miền đất nước, từ các công trường, xí nghiệp, hầm mỏ, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến cảng, doanh trại quân đội, các giáo xứ; từ miền xuôi đến miền ngược, thành thị đến nông thôn, miền núi … hầu hết cử tri đã nghiêm túc tham gia bầu cử. Tại nhiều địa phương, tỉ lệ người đi bầu đạt 100% cho thấy trách nhiệm cao và nhiệm tin của cử tri cả nước đã góp phần cho cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, dân chủ và thành công tốt đẹp.

(Theo vov.vn)