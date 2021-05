Thư cảm ơn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gửi tới các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các ban, bộ, ngành Trung ương,



- Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh,

- Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2021, Vĩnh Phúc xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 2 với diễn biến nhanh, phức tạp với nguy cơ khó lường, đe dọa sự an toàn của cộng đồng và sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, Vĩnh Phúc đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn, đưa ra những quyết sáchquan trọng, kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao độ, nỗ lực hết mình trong phòng, chống dịch. Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho Nhân dân. Sau hơn 2 tuần chống chọi, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để đạt được thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua là có sự chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự quyết liệt và quyết tâm cao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế, lực lượng công an, quân đội; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh... và đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng, đồng thuận rất cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày vất vả chống chọi với dịch bệnh, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã đón nhận nhiều lời động viên, khích lệ đầy cảm kích, sự giúp đỡ vật chất thiết thực như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế… từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp đó.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả; sớm đưa cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân ổn định, trở lại bình thường.

Trân trọng cảm ơn!

HOÀNG THỊ THÚY LAN

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc