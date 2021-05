Hôm nay cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (trực tiếp)

(còn tiếp)

*Tính đến 12 giờ 30 phút, huyện Tam Dương có 72.510 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 86,99%. Trong đó, có 7 xã tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 90%, cao nhất là xã Hoàng Lâu đạt 98,88%; Thanh Vân đạt 97,73%; Đạo Tú đạt 100%... Toàn huyện có 20 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử. Tình hình an ninh trật tự tại 100% khu vực bỏ phiếu ổn định, cử tri phấn khởi, tích cực đi bầu cử, đồng thời thực hiện nghiêm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Bầu cử huyện Tam Dương chỉ đạo trực tuyến các đơn vị bầu cử xã, thị trấn để cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, sớm hoàn thành công tác bầu cử trên địa bàn

*Tính đến 13h, huyện Vĩnh Tường có 137.437 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 88,04 %. Toàn huyện có 3 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu gồm: Vũ Di, Yên Bình, Tam Phúc; nhiều địa phương có hơn 95% cử tri đã đi bỏ phiếu như: Tuân Chính, Ngũ Kiên, Bình Dương... Tình hình an ninh trật tự tại 100% khu vực bỏ phiếu ổn định, cử tri phấn khởi, thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

*Sáng 23/5, 233 cử tri tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc đã tổ chức cho các các cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đúng 7h15 phút sáng 23/5/2021, 233 cử tri đang được cách ly tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc đã tiến hành bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Trở thành địa điểm thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của UBND thành phố Vĩnh Yên từ ngày 8/5/2021. Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc trở thành điểm cách ly của 106 cán bộ nhân viên y tế và 128 người bệnh.

Sáng 23/5, 233 cử tri đang được cách ly tại đây đã thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử. Tại hành lang khu điều trị, các bệnh nhân xếp hàng giãn cách nhau 2m, nghe thông báo quy định bầu cử trước khi thực hiện quyền bầu cử. Sau khi thực hiện xong việc bỏ phiếu, sẽ khử khuẩn toàn bộ phiếu bầu và hòm phiếu trước khi phiếu được kiểm.

Bác sỹ Nguyễn Văn Xuân, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến việc bầu cử được thực hiện trong khu cách ly, khu điều trị.

Theo bác sỹ Xuân: Dù ở trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cán bộ cùng bệnh nhân đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch để đảm bảo buổi bầu cử diễn ra thành công nhất.

*Đúng 7 giờ 10 phút sáng 23/5, cơ sở cách ly số 1, Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh thuộc Tổ bầu cử số 7 Chùa Hà - Địa chất, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công dân cách ly tại cơ sở cách ly số 1 Trung đoàn 834 thực hiện quyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Theo thống kê, tổng số cử tri tại cơ sở đủ điều kiện đi bỏ phiếu chốt đến thời điểm cuối cùng theo luật định là 439 cử tri, trong đó số cử tri bầu ĐBQH và HĐND tỉnh là 439 người; cử tri bầu đại biểu HĐND cấp thành phố là 38 người; cử tri bầu HĐND cấp xã là 1 người.

Ghi nhận không khí bầu cử tại Trung đoàn 834 diễn ra rất sôi nổi, nhộn nhịp và đặc biệt đảm bảo nghiêm quy trình phòng dịch theo quy định. Khu vực bầu cử được phân cách lối đi riêng cho cử tri là công dân đang cách ly; bố trí hòm phiếu và các bàn phát găng tay, bút, thước kẻ, khử khuẩn, đo nhiệt độ, ghi phiếu, đóng dấu…đảm bảo khoảng cách an toàn theo yêu cầu phòng dịch; 100% cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ bầu cử đều mặc trang phục bảo hộ phòng dịch.

Cử tri được hướng dẫn thực hiện di chuyển bỏ phiếu theo hướng một chiều, giữ khoảng cách an toàn khi bỏ phiếu. Được sự tuyên truyền tích cực của cơ sở trong thời gian qua nên các cử tri rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình.

Cử tri Nguyễn Diệu Linh, chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đi bầu cử nhưng lần này thì trong hoàn cảnh thật đặc biệt, chắc chắn sẽ là lần bầu cử đáng nhớ nhất. Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi đang phải thực hiện cách ly nhưng cảm thấy rất vui, phấn khởi và yên tâm trước sự chuẩn bị chu đáo của cơ sở cách ly và cơ quan chức năng cho ngày hội lớn.

Những ngày qua, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về các ứng cử viên và ngày hôm nay đã sáng suốt dành lá phiếu của mình cho người xứng đáng. Hy vọng những người đủ đức đủ tài được đông đảo cử tri lựa chọn sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng quê hương, đất nước.”

Đến 9 giờ 30 phút, đã có gần 50% cử tri tại cơ sở cách ly số 1, Trung đoàn 834 hoàn thành xong việc bỏ phiếu.

* Đúng 7h20 phút sáng nay, 166 cử tri tại Bệnh viện dã chiến tỉnh đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Bệnh viện dã chiến là điểm bầu cử đặc biệt của tỉnh khi có 56 cử tri là bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và có 110 cử tri là cán bộ y tế, công an làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Do phải cách ly với bên ngoài, vì vậy để đảm bảo quyền công dân cho các cử tri tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã bố trí 2 hòm phiếu tại Bệnh viện dã chiến tỉnh, trong đó, 1 hòm phiếu để cán bộ y tế, công an bỏ phiếu bầu cử, 1 hòm phiếu được đem vào khu vực điều trị để bệnh nhân nhiễm Covid-19 bỏ phiếu bầu cử.

Mọi hoạt động diễn ra đúng quy định của Luật Bầu cử và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 như bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang và các các cử tri thực hiện nghiêm quy định 5K, thực hiện giãn cách khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử… Trước khi hòm phiếu và phiếu cử tri được đưa về Ủy ban Bầu cử phường Tích Sơn đều được sát khuẩn khử trùng theo quy định phòng dịch.

Lần đầu tiên được cầm phiếu cử tri đi bầu cử nhưng trong hoàn cảnh cách ly đặc biệt, em N.V.C, 18 tuổi, bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến cho biết: “Mặc dù đang phải điều trị và cách ly y tế tại Bệnh viện dã chiến nhưng tôi vẫn được tạo mọi điều kiện để hoàn thành quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Đây là năm đầu tiên tôi được tham gia bầu cử nên qua các phương tiện truyền thông, điện thoại, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các đại biểu để bầu ra những người đủ đức, đủ tài”.

* Đúng 7 giờ sáng nay, huyện Yên Lạc đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 (thôn Dịch Đồng), xã Đồng Cương. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; đại diện một số sở, ngành của tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Đồng Cương và đông đảo cử tri thôn Dịch Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phú Sơn; Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu dự bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 (thôn Dịch Đồng), xã Đồng Cương (Yên Lạc)

Tại đây, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm, trang phục gọn gàng, với tâm trạng háo hức phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay. Không khí vui mừng của người dân, cử tri cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, trang trí khánh tiết đã tạo nên không khí của ngày hội lớn. Các cử tri cũng chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Yên Lạc có 115.437 cử tri, 136 tổ bầu cử, có 82 cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung. Để đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử, huyện đã bố trí 163 hòm phiếu phụ và thực hiện các quy trình bỏ phiếu đúng quy định. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch, ANTT được các Tổ bầu cử đặc biệt chú trọng.

Sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri tại Tổ bầu cử số 5, thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương đã tiến hành bỏ phiếu. Tổ bầu cử số 5 có 1.046 cử tri, có 2 cử tri hơn 100 tuổi, 1 trường hợp đang cách ly tại nhà, 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung. Để đảm bảo mọi cử tri đều được bỏ phiếu, Tổ bầu cử đã chuẩn bị 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ.

Trước đó, 5 giờ 30 phút sáng ngày nay, 11/11 tổ bầu cử trên địa bàn xã Liên Châu đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí phấn khởi, trang trọng và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 (sớm hơn thời gian quy định 1 giờ 30 phút). Đây là một trong những đơn vị bầu cử khai mạc đầu tiên của huyện Yên Lạc.

Tại Tổ bỏ phiếu số 2 (thôn Nhật Chiêu 2), xã Liên Châu, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc đã đến dự khai mạc. Tổ bầu cử số 2 có 887 cử tri, có 2 cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Cử tri Tổ bầu cử số 5 (thôn Dịch Đồng), xã Đồng Cương vui mừng đi bầu cử

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng nhiều cử tri đã có mặt tại nhà văn hóa thôn Nhật Chiêu 2 từ rất sớm. Cầm lá phiếu trên tay, trong trang phục gọn gàng, cử tri Ngô Quang Hậu, 81 tuổi phấn khởi cho biết: "Tôi rất mong chờ, háo hức đến ngày đi bầu cử để được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tôi đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu từ sáng sớm và đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các đại biểu để bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân".

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Tổ bầu cử và các cử tri chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đến 9 giờ 30 phút, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, toàn huyện có 50,3% số cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, xã Hoàng Lâu đạt 94% Đạo Tú đạt 90,24%; Thanh Vân đạt 95%. Toàn huyện có 14 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử ( xã Hoàng Lâu có 6 khu vực; xã Kim Long có 3 khu vực; xã Thanh Vân có 2…)

8 giờ, đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT kiểm tra bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Đồng Láng) của xã Hoàng Hoa.

Đồng chí Trần Thanh Hải kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Đồng Láng, xã Hoàng Hoa

Khu vực bỏ phiếu số 2 có 462 cử tri. Đến thời điểm này đã có 182 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 40% số cử tri. Tại khu vực bỏ phiếu được lực lượng công an và các lực lượng tham gia bảo vệ bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phòng, chống Covid-19 được thực hiện nghiêm.

100% cử tri khi bước vào khu vực bỏ phiếu đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay theo quy định. Qua từng ánh mắt, lời nói các cử tri vui mừng, phấn khởi được trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tham gia vào HĐND các cấp.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Diên Lâm ( xã Duy Phiên) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

7 giờ 25 phút, đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo huyện Tam Dương có mặt tại Khu cách ly tập trung của huyện (Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện) kiểm tra công tác bầu cử tại đây.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện đến ngày 23/5 toàn huyện còn 5 trường hợp F1 phải tiến hành cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Tam Dương; Khu cách ly tập trung của huyện và 53 hộ phải cách ly y tế theo dõi sức khỏe tại nhà.

Để đảm bảo quyền lợi cho mọi cử tri trong ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã chuẩn bị 135 hòm phiếu phụ và được cấp bổ sung 135 con dấu .

Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử mang phiếu bầu, hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi lưu trú để những trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật, người phải cách ly y tế… thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Việc phát phiếu và tổ chức để cử tri bỏ phiếu phải được thực hiện đúng theo quy định của luật bầu cử, đồng thời, đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử thực hiện việc khử khuẩn hòm phiếu và mang ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu theo quy định.

* Đúng 6 giờ 30 phút sáng, 122/122 khu vực bỏ phiếu của huyện Tam Dương đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí phấn khởi, trang trọng và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 (sớm hơn thời gian quy định 30 phút) để đúng 7 giờ các cử tri có thể bỏ phiếu.

Dự buổi khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2 (tổ dân phố Liên Bình), thị trấn Hợp Hòa có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Thanh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện và thị trấn Hợp Hòa cùng đông đảo cử tri tổ dân phố Liên Bình.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải; Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Hợp Hòa.

Tại lễ khai mạc, các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện quyền bầu cử của mình. Đại diện các cử tri được Tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải thực hiện quyền bỏ phiếu của mình

Sau khi dự khai mạc và thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải cùng lãnh đạo huyện Tam Dương đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại Khu cách ly tập trung của huyện (Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện) và khu vực bỏ phiếu số 2 xã Hoàng Hoa.

Được biết tại kỳ bầu cử lần này khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Hợp Hòa có 1.222 cử tri và tham gia bầu cử ở 4 cấp (đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã).

Toàn huyện Tam Dương có 122 khu vực bỏ phiếu, với 84.059 cử tri. Trong đó, có 46 cử tri từ 100 tuổi trở lên và 445 cử tri đi bỏ phiếu lần đầu (sinh năm 2003). Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các khu vực bỏ phiếu được Ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, đề nghị cử tri thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt và thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế khi tham gia bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Bình Xuyên, tính đến thời điểm 10 giờ, đã có 12 đơn vị bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu: Thôn Cầu Các, xã Quất Lưu; Cơ sở giáo dưỡng Trung Hà, thị trấn Gia Khánh; Trung đoàn 66, thị trấn Gia Khánh; Sư đoàn 304, xã Tam Hợp; thôn Thịnh Đức, xã Tân Phong; Trường TCKT Tăng thiết giáp, TDP Tân Ngọc, thị trấn Bá Hiến; thôn My Kỳ, thị trấn Bá Hiến; Trường TCKT Quân khí, thị trấn Gia Khánh; thôn Chũng, xã Quất Lưu; TDP Hà Châu, thị trấn Gia Khánh; Trung đoàn 9, xã Trung Mỹ.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác bầu cử số 2 tại Tổ dân phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng kiểm tra bầu cử tại thị trấn Hương Canh

Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị và bầu cử của huyện Bình Xuyên. Quá trình chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử tại huyện Bình Xuyên được triển khai theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về bầu cử được tăng cường với nhiều nội dung và hình thức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Đồng chí biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chu đáo, tạo không khí phấn khởi và tin tưởng trong nhân dân.

* Đúng 7 giờ sáng nay, tại Tổ dân phố Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bình Xuyên.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự khai mạc bầu cử tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

Thị trấn Hương Canh 12.259 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 9 đơn vị bầu cử.

* Đúng 7 h sáng 23/5, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cử tri thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên với những lá phiếu trong tay nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, tin tưởng lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Cử tri thị trấn Bá Hiến đi bỏ phiếu

Thị trấn bá hiến có 13 khu vực bỏ phiếu với 11.254 cử tri. Trong đó có 11.254 cử tri bỏ phiếu bầu ĐBQH, HĐND các cấp và HĐND cấp huyện; 11.237 cấp xã. Trên địa bàn có 4.140 cử tri là đồng bào công giáo, tập trung chủ yếu ở các tổ dân phố Vinh Tiến, Bảo Sơn, Thống Nhất và Tân Ngọc.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm bỏ phiếu, các vị chức sắc tôn giáo cùng bà con giáo dân đã hân hoan đi bầu cử trên tinh thần những người công giáo tốt cũng phải là những người công dân tốt.

Trong không khí tưng bừng của ngày bầu cử, ông Nguyễn Văn Lượng, 62 tuổi, Tổ dân Phố Vinh Tiến phấn khởi cho biết: "Là địa phương có 1.600 cử tri là đồng bào công giáo.

Qua quá trình nghiên cứu tiểu sử và các qua buổi tiếp xúc cử tri, được nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trình bày về chương trình hành động của mình, bà con công giáo rất đồng tình, ủng hộ, đặt niềm tin vào các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược giúp thay đổi diện mạo quê hương, đưa đời sống bà con công giáo ngày một tốt hơn.

Tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của cuộc bầu cử này và mong muốn, nhiệm kỳ mới các vấn đề về tôn giáo sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa".

Sáng nay, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đồng loạt khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 9 tổ bầu cử trên địa bàn xã.

Cử tri thôn Can Bi bỏ phiếu tại hòm phiếu di động

Thông tin từ Ủy ban bầu cử xã Phú Xuân cho biết: Tổng số cử tri toàn xã tính đến thời điểm bầu cử là hơn 4.800; trong đó có hàng trăm cử tri không thể trực tiếp đến các địa điểm bỏ biểu do sức khỏe yếu và phải thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai các nhiệm vụ bầu cử, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị cơ sở vật chất; triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh trong quá trình bỏ phiếu...

Xã đã xây dựng phương án và chỉ đạo các tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến nhà để các cử tri không thể đến địa điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân, đảm bảo an toàn, công khai, dân chủ.

Sáng nay, tại các khu vực bỏ phiếu cờ hoa được trang hoàng rực rỡ; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh được các lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc; người dân phấn khởi, nô nức đi bầu cử...

Bà Nguyễn Thị Chính, thôn Căn Bi 1 chia sẻ: Công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử trên địa bàn rất hoàn hảo. Cầm lá phiếu trên tay mà cảm xúc dâng trào, sung sướng vì mình chính là người lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất vào các cơ quan quyền lực nhà nước các cấp để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi nhân dân.

9h30 phút, tại UBND huyện Tam Đảo, đồng chí Bùi Huy Vĩnh họp với Ủy ban Bầu cử huyện về một số vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong quá trình bầu cử ở huyện.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện cần chỉ đạo, kiểm tra, rà soát lại tất cả các khu vực bỏ phiếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trong đó, cần chú trọng giữ khoảng cách, bố trí phòng cách ly tạm thời; bổ sung thêm bàn cho cử tri ghi phiếu và sắp xếp lại khu vực bỏ rác tại địa điểm bỏ phiếu.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo tiếp thu và kịp thời chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, nêu cao vai trò của các tổ bầu cử, tổ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và rà soát lại các đầu việc đã phân công cho từng người cụ thể để phát huy hơn nữa yêu cầu công việc, nhiệm vụ đề ra.

Đúng 8 giờ, sau lễ khai mạc và bỏ phiếu thực hiện quyền công dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Đồng Cà xã Bồ Lý; khu vực bỏ phiếu số 11, thôn Tân Lập, xã Đạo Trù (Tam Đảo) và khu vực bỏ phiếu số 12, thị trấn Đại Đình; Tổ bầu cử số 10, xã thôn Nhân Lý, xã Tam Quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý

Tại các đơn vị bầu cử này cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ được trang trí rực rỡ thể hiện đậm nét không khí rộn ràng, náo nức của ngày hội lớn. Khu vực bỏ phiếu chuẩn bị đầy nước uống, thùng rác; bàn, ghế được sắp xếp đảm bảo khoảng cách.

Cử tri tham gia bầu cử rất đông và đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch. Ban tổ chức bố trí cán bộ đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay, phát khẩu trang và liên tục nhắc nhở cử tri thực hiện theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để phòng, chống Covid - 19…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 12, thị trấn Đại Đình

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trên; hỏi thăm, động viên tinh thần các thành viên trong tổ bầu cử; đồng thời yêu cầu Ủy ban bầu cử xã, tổ bầu cử thôn tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các bước, các khâu trong quá trình bỏ phiếu, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm; nỗ lực cố gắng để tỷ lệ cử tri tự đi bỏ phiếu đạt cao nhất.

Tính đến 8h45 phút, toàn huyện Tam Đảo có 4.500 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 7,4%. Cử tri phấn khởi tham gia bầu cử, chưa có dấu hiệu bất thường. Điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, thời tiết thuận lợi cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Tam Đảo ổn định, không có tình huống phát sinh.

* Đúng 7 giờ sáng nay, Ủy ban Bầu cử huyện Tam Đảo tổ chức lễ khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử số 13, TDP Bảo Phác, thị trấn Hợp Châu. Tới dự có các đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đinh Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh bỏ phiếu bầu cử tại Hợp Châu, Tam Đảo

Hiện trên địa bàn huyện Tam Đảo có 60.715 cử tri, toàn huyện được bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 232 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện có 97 khu vực bỏ phiếu. Riêng tổ bầu cử số 13 có 475 cử tri.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức Tổ bầu cử số 13 nêu rõ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham gia khai mạc, cử tri tại địa điểm bầu cử số 13 với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Cử tri Đỗ Thị Luyến 85 tuổi, 55 tuổi Đảng thôn Bảo Ninh cho biết: "Tôi rất háo hức, phấn khởi nên đã có mặt ở điểm bầu cử từ sáng sớm. Tôi đặt niềm tin, kỳ vọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ lựa chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài, hết lòng vì dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Sau lễ khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đông đảo cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Lập Thạch, đến 10 giờ 30 phút, trên địa bàn có 10 điểm đã hoàn thành việc bỏ phiếu gồm: Khu vực bỏ phiếu số 1,4,7,8 xã Liên Hòa; khu vực bỏ phiếu số 3,4,7 Triệu Đề; khu vực bỏ phiếu số 1 xã Hợp Lý; khu vực bỏ phiếu số 4, 6 xã Vân Trục. Hiện, số cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên địa bàn huyện đạt 77.139/100.733, bằng 76,5%.

Cử tri xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu ổn định, không có biểu hiện bất thường xảy ra. Cuộc Bầu cử tiếp tục được thực hiện trong điều kiện đảm bảo nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Ngay sau khi dự lễ khai mạc bầu cử và thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bầu cử số 7, thị trấn Lập Thạch đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh kiểm tra công tác bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Hoa Sơn

Tại các khu vực bỏ phiếu số 3, xã Liễn Sơn; khu vực bỏ phiếu số 1, xã Thái Hòa; khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Hoa Sơn, huyện lập Thạch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận những cố gắng của các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid - 19… để tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, quy định của pháp luật.

Đồng chí mong muốn cử tri hãy sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

* Đúng 7 giờ sáng 23/5, khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự, có đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo huyện Lập Thạch; thị trấn Lập Thạch và đông đảo cử tri.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Lập Thạch

Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Tổ trưởng Tổ Bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Lập Thạch đã quán triệt nội quy bầu cử. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và các cử tri đã thực hiện nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Khu vực bỏ phiếu số 7, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch có 651 cử tri tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Lập Thạch, đến 9 giờ 30 phút tỷ lệ cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trên địa bàn đạt 57%. Trong đó, đến 9 giờ 5 phút tổ bầu cử số 7, xã Liên Hòa đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri bầu đạt 100%.

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 3, xã Liễn Sơn lấy giấy xác nhận đã thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Lập Thạch Phan Tuệ Minh cho biết: Cùng với cử tri cả nước, hôm nay 101.116 cử tri của huyện Lập Thạch đã nô nức đi bỏ phiếu Bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các cử tri tham gia bỏ phiếu tại 151 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid - 19 huyện Lập thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền yêu cầu dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, nhiều tuyến đường chính trên địa bàn; hoàn thiện xét nghiệm sàng lọc cho 100% các lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử (hơn 3.000 người)…

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tăng cường an ninh trật tự, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 đảm bảo an toàn vừa chống dịch, vừa đảm bảo bầu cử.

Theo báo cáo nhanh, 100% khu vực bỏ phiếu của huyện đều tổ chức lễ khai mạc bầu cử đúng thời gian quy định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định; cuộc Bầu cử được thực hiện trong điều kiện đảm bảo nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử huyện Sông Lô, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 23/5, trên địa bàn huyện đã có đơn vị bầu cử số 04 (xã Bạch Lưu) đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 5 thôn Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu

Cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu.Cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo quy trình, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, ATXH trong quá trình diễn ra bầu cử ổn định, không có các tình huống phức tạp, bất thường xảy ra ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Công tác đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc được thực hiện tốt, thời tiết ngày bầu cử không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu và các hoạt động khác liên quan đến công tác bầu cử.

* Đúng 7 giờ sáng nay, khu vực bỏ phiếu số 2, Tổ dân phố Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai mạc, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, bỏ lá phiếu đầu tiên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng 200.000 khẩu trang cho cán bộ, nhân dân huyện Sông Lô.

Cùng tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô cùng đông đảo cử tri.

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị bầu cử, chia thành 118 khu vực bỏ phiếu với trên 75,6 nghìn cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri được nghe quán triệt nội dung, quy chế bầu cử và bỏ những lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Tam Sơn

Trước đó, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã tặng 25.000 khẩu trang, hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân huyện Sông Lô trong công tác phòng, chống Covid-19.

Sau khi dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2, Tổ dân phố Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo huyện Sông Lô đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại khu vực bổ phiếu số 02, thôn Ngọc Đèn, xã Nhạo Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Ngọc Đèn, xã Nhạo Sơn (Sông Lô)

Ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ủy ban Bầu cử địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí hòm phiếu đảm bảo thuận tiện cho cử tri, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong và sau bầu cử.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

* Ngay từ sáng sớm hôm, trên các nẻo đường dẫn đến khu vực trung tâm nhà văn hóa thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô), đông đảo cử tri đồng bào dân tộc Dao với trang phục truyền thống chỉnh tề đã đến điểm bầu cử.

Cử tri đồng bào dân tộc Dao, thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô) bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pa nô, khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử. Đông đảo cử tri, ai ai cũng mong ngóng giây phút được tự tay bỏ lá phiếu để bầu ra những người đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau phần khai mạc diễn ra trang trọng và nhanh chóng, đúng 6 giờ 30 sáng, hòm phiếu tại thôn Thành Công chính thức được mở để đón đông đảo cử tri tham gia bầu cử.

Sau khi được cán bộ Tổ bầu cử thôn phổ biến quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu, các cử tri đều hồ hởi, phấn khởi tham gia bỏ phiếu trong không khí trật tự, nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19.

Tại khu vực bỏ phiếu không có bất kỳ trường hợp đi bầu cử thay hoặc bỏ phiếu hộ nào xảy ra. Bên ngoài điểm bỏ phiếu, có rất nhiều cử tri dẫu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên từ nhiều ngày nay nhưng khi đến điểm bầu, họ vẫn tranh thủ xem xét thêm một lần nữa trước khi chính thức lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để bầu.

Thôn Thành Công thuộc đơn vị bầu cử số 1, xã Lãng Công, toàn thôn có tổng số 663 cử tri gồm 326 cử tri nam và 337 cử tri nữ; trong đó, cử tri là đồng bào dân tộc Dao có 440 người. 100% cử tri trong thôn đủ điều kiện tham gia bầu cử 4 cấp...

Trao đổi với phóng viên, hầu hết cử tri thôn Thành Công đều bày tỏ phấn khởi và mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ này sẽ có nhiều đổi mới tích cực; có sự chỉ đạo và hoạt động hiệu quả, sát sao từ Trung ương xuống địa phương.

Đối với HĐND các cấp, nhất là HĐND xã, cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới các cơ quan chức năng.

Ở mỗi vị trí công tác, các đại biểu sẽ phát huy tốt vai trò, tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; từ đó, có những chủ trương, chính sách chỉ đạo, lãnh đạo KT-XH của địa phương ngày càng phát triển theo đúng với tiềm năng, lợi thế vốn có; cử tri cũng mong muốn HĐND xã khóa tới sẽ có những chủ trương, chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội nói chung và bảo tồn, gìn giữ và phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, thôn Thành Công nói riêng...

Đến 10 giờ sáng ngày 23/5, 100% số cử tri của thôn đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Theo đúng kế hoạch, đúng 7 giờ tối cùng ngày, hòm phiếu trên địa bàn thôn được chính thức đóng lại. Tổ bầu cử thôn đã tiến hành công tác kiểm phiếu theo luật định.

Đến 10h 30 phút, huyện Vĩnh Tường có 111.280 cử tri đã bỏ phiếu bầu, đạt 71,34%, trong đó có 8 đơn vị bỏ phiếu đạt 100% (gồm đơn vị bầu cử số, 7, 8, số 10 thị trấn tứ Trưng; đơn vị bầu cử số 4, số 5 của xã Bình Dương; đơn vị bầu cử số 4 xã Thượng Trưng; đơn vị bầu cử số 6, số 7 xã Vĩnh Thịnh)

9h30 phút: 224/224 cử tri là các công dân đang cách ly và cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 2, Bộ Quốc Phòng đã bỏ phiếu xong (đây là khu cách ly tập trung của tỉnh đóng trên địa bàn xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường).

Hơn 8 giờ sáng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 8, thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên (Yên Lạc).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành thăm hỏi và tặng chai xịt rửa tay kháng khuẩn cho bà con thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên.

Tại điểm bỏ phiếu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với các cử tri; kiểm tra công tác tổ chức bầu cử, công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực để tổ chức bầu cử theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã Trung Nguyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Công tác bầu cử cần gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng chí mong muốn các cử tri, nhân dân hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài, phụng sự đất nước, nhân dân.

Tổ bầu cử số 8 có 1.514 cử tri. Ông Ngô Văn Thoan, 87 tuổi cho biết: "Đây là lần thứ 14 tôi đi bỏ phiếu bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay tuy diễn ra trong tình trạng có dịch Covid-19 nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Ủy ban Bầu cử các cấp nên công tác bầu cử vẫn diễn ra rất trang trọng, an toàn, đúng quy định.

* Đúng 7h sáng ngày 23/5, 6/6 tổ bầu cử của xã Vũ Di (Vĩnh Tường) đã đồng loạt khai mạc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tới dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 3 (thôn Vũ Di) có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Tường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, xã Vũ Di

Xã Vũ Di 6 đơn vị bầu cử với 3.209 cử tri, trong đó, đơn vị bầu cử số 3 có 651 cử tri. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện Vĩnh Tường, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã Vũ Di đã chỉ đạo các cấp ủy, các thôn dân cư thực hiện tốt quy trình, các bước trong công tác bầu cử, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng các quy định của pháp luật về bầu cử.

Xã chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang và yêu cầu các tổ bầu cử và các cử tri thực hiện nghiêm chế độ 5K, thực hiện giãn cách khi tiến hành bỏ phiếu…

*11 giờ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 7, thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Qua kiểm tra tại đây, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao Tổ bầu cử số 7 đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và giữ vững ANTT phục vụ cuộc bầu cử.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 7, thôn Làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

Mặc dù huyện Tam Đảo chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nhưng công tác phòng, chống dịch được Ủy ban Bầu cử xã Tam Quan, các tổ bầu cử thực hiện chặt chẽ, từ đó, đảm bảo an toàn, giúp cử tri yên tâm đi bầu cử.

Bà Đoàn Thị Phương, cử tri thôn Làng Mấu cho biết: "Mặc dù bận rộn thu hoạch lúa mùa, nhưng tôi và người thân trong gia đình vẫn tranh thủ thời gian đi bầu cử theo đúng quy định. Tại địa điểm bỏ phiếu, tôi được cán bộ hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào bầu cử".

Đến 10h30 phút, thành phố Phúc Yên có 52.124/72.462( chiếm 71,9%) cử tri đi bỏ phiếu.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã kiểm tra công tác bầu cử tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Trung Mỹ

Kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu, đồng chí Phạm Hoàng Anh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Bình Xuyên nói chung, xã Trung Mỹ nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, tại các điểm bầu cử, lực lượng chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống Covid – 19, tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri bỏ phiếu được thuận tiện, nhanh gọn và an toàn.

7h45 phút, đồng chí đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới kiểm tra bầu cử tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa).

Tại đây, 1 hòm phiếu chính được đặt phía ngoài khu vực thao trường, các công dân cách ly ở đây tham gia bỏ phiếu đầy đủ và thực hiện nghiệm túc việc giãn cách, lần lượt từng người bỏ phiếu…

Toàn bộ mọi khu vực trong khu cách ly cũng như điểm bỏ phiếu đều được khử trùng từ sáng sớm. Các công dân được tuyên truyền đầy đủ về đẩm bảo an toàn khi tham gia bỏ phiếu.

Chị Đỗ Thị Lương, 41 tuổi (Trú tại Tổ dân phố Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng) chia sẻ: “Thực hiện cách ly tại đây, tôi cũng khá yên tâm, niềm vui lần thứ 2 xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Hôm nay được tham gia bầu cử, đặc biệt ở trong khu cách ly, cảm xúc thật đặc biệt, tôi hy vọng cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”.

8h40 phút, đồng chí đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã tới kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 4( thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh). Khu vực này có 1.155 cử tri, hiện có 150 cử tri đã bỏ phiếu. Là vùng đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm đa số(90%) nhưng bà con nhân dân nơi đây nhận thức đúng đắn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 . Từ 7h sáng, bà con nhân dân nơi đây đã tới bỏ phiếu trong niềm phấn khởi hân hoan.

Ông Lưu văn Vòng( 70 tuổi), đồng bào dân tộc Sán Dìu, đại diện cho cử tri thôn Đại Quang chứng kiến hòm phiếu cho biết: "Ở đây, địa phương làm khá tốt về công tác phòng, chống dịch, an ninh ổn định. Bản thân tôi đã được hơn 10 lần tham gia bỏ phiếu, tôi rất phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình; tôi rất kỳ vọng những đại biểu được bầu là người đủ đức, đủ tài, thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và quan tâm nâng cao đời sống nhân dân".

7h10 phút, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 (tổ dân phố số 2, phường Hùng Vương)

Phường Hùng Vương có 9 đơn vị bầu cử, 9 khu vực bỏ phiếu với 8.183 cử tri. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 có 868 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Tại đây, tất cả các cử tri đều được trang bị khẩu trang, yêu cầu sử dụng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách khi tham gia bỏ phiếu.

Từ rất sớm, tại khu vực cách ly phường Hùng Vương, mặc dù trong điều kiện chống chọi với dịch Covid-19 nhưng các cử tri ở đây đã rất ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch; luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn trước và sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân…

Cụ Nguyễn Văn An( Sinh năm 1944) – một trong những người cao tuổi của phường cho biết: “Vừa thực hiện nghĩa vụ công dân, lại vừa trong tổ bầu cử, tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ sáng để đảm bảo các khâu chuẩn bị được chu đáo, an toàn.

Chúng tôi mang những trách nhiệm lớn, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tới bỏ phiếu phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, đồng thời, tuyên truyền người dân phải tham gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân”.

Nguyễn Khánh Linh( sinh năm 2003) cho biết: “Cháu đã đủ tuổi được cầm lá phiếu trên tay, hôm nay cháu rất hồi hộp và cháu sẽ bầu ra người xuất sắc nhất để là người đại biểu xứng đáng với niềm tin, nguyện vọng của nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hùng Vương: “Ngay trước khi diễn ra bầu cử, phường đã tổ chức triển khai tới từng tổ bầu cử, ngoài 9 hòm phiếu chính thì còn có 18 hòm phiếu phụ; trung bình mỗi tổ dân phố có 1 hòm phiếu chính, 1 hòm phiếu phụ; ngoài ra còn có các hòm phiếu phụ ở trong các khu Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Lạc Việt.

Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên kiểm tra và niêm yết hòm phiếu.

Với đặc thù là địa bàn bị phong tỏa do có nhiều ca nhiễm Covid-19, các hòm phiếu sẽ được mang tới từng hộ, khu vực bị cách ly, người khuyết tật để họ bỏ phiếu.

Trong tổ bầu cử sẽ cử phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ mang hòm phiếu phụ tới các điểm; theo đó được bố trí một đồng chí công an, y tế đi cùng, công tác khử khuẩn luôn được chú trọng… ; khi các thành viên đến các khu phong tỏa phải mặc quần áo bảo hộ, mỗi người 1 thước bút riêng và chỉ dùng 1 lần; các thùng rác thải lưu động cũng được đặt tại các điểm bỏ phiếu… đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

* Đúng 6 giờ 30 sáng, Khu vực bỏ phiếu số 5, Tổ dân phố số 7, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đã tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 5, thuộc phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên.

Tới dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử có các đồng chí: Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên.

Thành phố Phúc Yên có 74 hòm phiếu chính, 166 hòm phiếu phụ; 72.097 cử tri; riêng Phường Trưng Trắc có 1 đơn vị bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu với 848 cử tri, trong đó, đơn vị bầu cử số 3 có 6.599 cử tri.

Toàn thể nhân dân tổ dân phố số 7 vui mừng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đúng 7h kém 15 phút, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lập Thạch.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 4, thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch)

Sau khi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, thị trấn Lập Thạch và nghe lãnh đạo huyện Lập Thạch báo cáo về tiến độ, tình hình bầu cử trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những cố gắng của huyện Lập thạch trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là chủ động phòng, chống dịch Covid - 19… tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra điểm bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung công việc mà các Tổ bầu cử và huyện Lập Thạch cần tiếp tục tập trung thực hiện trong ngày bầu cử như vận động, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng dịch Covid - 19 cho cuộc bầu cử. Thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong công tác đảm bảo an toàn hòm phiếu, công tác kiểm phiếu…

Sáng 23/5, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra điểm bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, TDP Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử thị trấn Vĩnh Tường trong việc triển khai các yêu cầu nhiệm vụ cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan của thị trấn tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình cử tri bỏ phiếu; yêu cầu tổ bầu cử cần tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử; phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số điểm bầu cử của thành phố Vĩnh Yên gồm: Tổ bầu cử số 4, phường Tích Sơn; Tổ bầu cử số 3, phường Đồng Tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra điểm bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, phường Tích Sơn (Vĩnh Yên)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự… để tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; tạo được không khí phấn khởi trong cử tri và nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các tổ bầu cử cần tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử; triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn hòm phiếu, công tác kiểm phiếu…

Đồng chí mong muốn cử tri hãy lựa chọn, sáng suốt bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

* Đúng 7h sáng ngày 23/5, Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; các đồng chí lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên, phường Ngô Quyền và đông đảo cử tri của 3 tổ dân phố thuộc Tổ bầu cử số 1 gồm: Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thái Học; Chiền.

Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên có 1.186 cử tri, trong đó có 12 cử tri lần đầu đi bỏ phiếu và cử tri cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Thành (94 tuổi).

Ngay từ sáng sớm, rất đông cử tri đã có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố Chiền để dự lễ khai mạc bầu cử, lực lượng chức năng tại đây đã hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm và diễn văn khai mạc, các đại biểu và cử tri đã nghe quán triệt nội quy phòng bỏ phiếu, chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong hòm bỏ phiếu của tổ bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu bầu cử

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các cử tri đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu cho những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại thành phố Vĩnh Yên, 79 khu vực bỏ phiếu tại 9/9 xã phường (trong đó có 7 khu vưc bỏ phiếu tại các đơn vị lực lượng vũ trang) đã đồng loạt khai mạc vào đúng 7h sáng ngày 23/5/2021.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, toàn thành phố có trên 83.000 cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 77.000 cử tri bầu 4 cấp, khoảng 83.000 cử tri bầu 3 cấp; cử tri sinh năm 2003 có 421 người.

Thành phố Vĩnh Yên là đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XV, số đại biểu được bầu là 3 người; 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, số đại biểu được bầu là 5 người; cấp thành phố có 52 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, số đại biểu được bầu là 31 người; cấp xã, phường có 336 người ứng cử đại biểu HĐND, số đại biểu được bầu 205 người.

Trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 cử tri đang thực hiện cách ly. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cho các cử tri đang thực hiện cách ly và cử tri sức khỏe yếu, không thể tới các điểm bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử thành phố đã chuẩn bị 126 hòm phiếu phụ, cấp phát tới các tổ bầu cử.

Cụ Nguyễn Thị Thành, 94 tuổi, 73 năm tuổi Đảng, - Người cao tuổi nhất của TDP Nguyễn Viết Xuân, Tổ bầu cử số 1 đến từ rất sớm để dự lễ khai mạc.

Các đại biểu đến dự lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 1, phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) thực hiện nghiêm các quy định của y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Thị Thành - Người cao tuổi nhất của TDP Nguyễn Viết Xuân, Tổ bầu cử số 1, phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên)

* Sáng nay, cùng với cử tri trên cả nước, 850.291 cử tri trên địa bàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Không khí trước giờ khai mạc bầu cử tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

Về ĐBQH, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử. Các cử tri sẽ bầu ra 6 đại biểu ( 2 đại biểu Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu tại tỉnh) trong tổng số 10 ứng cử viên.

Về đại biểu HĐND, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 52 đại biểu cấp tỉnh trong tổng số 85 ứng cử viên; 301 đại biểu cấp huyện trên tổng số 488 ứng cử viên; 3.400 đại biểu cấp xã trên tổng số 5.680 ứng cử viên.

Toàn tỉnh có 1.163 đơn vị bầu cử HĐND (cấp tỉnh 13 đơn vị, cấp huyện 88 đơn vị; cấp xã 1062 đơn vị).

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được Ủy ban Bầu cửa các cấp triển khai bài bản, đầy đủ, đúng kế hoạch, thời gian, tiến độ; được đông đảo người dân và cử tri đồng tình ủng hộ.

Tỉnh cũng đã xây dựng đủ các kịch bản, phương án bầu cử cho mọi tình huống có thể xảy ra trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Kiểm tra thân nhiệt cử tri đi bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh, 9/9 huyện, thành phố, 136/136 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử, xây dựng phương án đảm bảo tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp khi tình huống có dịch xảy ra. Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định.

Thiết thực động viên cử tri trên địa bàn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương thưởng 10 triệu đồng cho mỗi tổ bầu cử, 50 triệu đồng cho Ủy ban Bầu cử cấp xã và 100 triệu đồng cho Uỷ ban Bầu cử cấp huyện nếu các đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95% và bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định.