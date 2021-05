Ngày 22/5, Vĩnh Phúc không phát hiện thêm ca nghi ngờ và ca mắc Covid- mới

Tính đến 16h00 ngày 22/5, toàn tỉnh có 89 ca dương tính với Covid-19 (trong ngày hôm nay chưa phát hiện trường hợp tăng mới so với ngày 21/5), không phát hiện ca nghi ngờ mới; đang giám sát y tế 63.340 trường hợp (tăng 1 trường hợp), trong đó, số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) là 3.307 người (tăng 0 trường hợp), số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) là 32.149 người (tăng 1 trường hợp), số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3) là 27.884 người (tăng 0 trường hợp).



Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 15.077 mẫu. Tổng số mẫu xét nghiệm tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp: 99.024 mẫu; ngoài khu công nghiệp: 44.816 mẫu. Chưa phát hiện trường hợp nào mắc/nghi ngờ mắc COVID-19.

Tổng số mẫu xét nghiệm cho thành viên các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 23.942 mẫu. Chưa phát hiện trường hợp nào mắc/nghi ngờ mắc Covid-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang khoanh vùng, cách ly xã hội 10 địa điểm (giảm 21 điểm so với ngày 21/5), trong đó, cấp huyện 0 điểm; cấp xã 1 điểm (giảm 1 điểm so với ngày 21/5) và cấp thôn, tổ, đội, khu: 9 điểm (giảm 20 điểm so với ngày 21/5).

Nhìn chung, các huyện đã bố trí các cơ sở cách ly đảm bảo ít nhất 200 giường; thành phố ít nhất 600 giường. Hiện nay, tỉnh đã sẵn sàng thành lập thêm 5 cơ sở cách ly tập trung mới, nâng công suất dự kiến được 3.350 giường để chủ động, kích hoạt mở rộng thêm khi dịch tăng lên.

Hôm nay, UBND tỉnh đã quyết định thành lập thêm 1 cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện tại Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai 5 phòng xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2. Dự kiến trung bình công suất xét nghiệm từ 6.000 mẫu đơn/ngày, 60.000 mẫu gộp/ngày.

Tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).

