Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc

Hôm nay (22/5), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc do người được cách ly y tế tự nguyện chi trả.

Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc có địa chỉ số 1D, đường Kim Ngọc, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Quy mô đảm bảo 250 giường cách ly.

Bắt đầu từ khi Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc đáp ứng đúng, đầy đủ các yêu cầu, điều kiện pháp luật quy định thì cơ sở cách ly này sẽ đi vào vận hành ngay.

Sở Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, an toàn phòng chống dịch, sức khỏe cho các trường hợp cách ly y tế tập trung, tự nguyện tại khách sạn; kiểm tra các điều kiện cần và đủ để khách sạn đi vào hoạt động chính thức.

Sở Y tế hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch; triển khai các công tác y tế, hướng dẫn khử trùng, xử lý môi trường tại khách sạn; các quy trình tiếp nhận, thủ tục bàn giao các đối tượng cách ly y tế tập trung tự nguyện tại khách sạn.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị y tế trên địa bàn tham gia thực hiện công tác y tế tại khách sạn. Tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày, báo cáo khi kết thúc đợt cách ly y tế tập trung về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Sở cử Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên và cử 1 lãnh đạo hoặc 1 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, đơn vị liên quan tham gia thành viên Ban điều hành cách ly tại khách sạn.

UBND thành phố Vĩnh Yên cử lãnh đạo UBND thành phố làm Trưởng Ban điều hành cách ly tại khách sạn. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động trong Cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đây.

Công an tỉnh chủ trì chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện tại khách sạn; phối hợp chặt chẽ với khách sạn, các lực lượng làm nhiệm vụ giải quyết các tình huống xung đột, mất an ninh trật tự bên trong khách sạn (nếu có).

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cho người nhập cảnh tại cửa khẩu/sân bay.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của Cơ sở cách ly y tế tự nguyện, tập trung, Khách sạn Westlake Vĩnh Phúc chỉ tổ chức tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không tổ chức tiếp nhận các trường hợp vì mục đích khác.

Chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện tại khách sạn, đảm bảo chất lượng dịch vụ; thường xuyên rà soát, trang bị mới, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, các dịch vụ buồng phòng, ăn uống, giặt là, vệ sinh, khử khuẩn... phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly y tế tập trung.

Thông báo công khai bảng giá các dịch vụ cho người đến cách ly y tế tại khách sạn theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của người được cách ly y tế và kịp thời xử lý các trường hợp có các biểu hiện sốt, ho, khó thở... nghi ngờ mắc Covid-19.

