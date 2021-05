Hôm qua (20/5), UBND tỉnh có Văn bản số 3833/UBND-CN1 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tổ chức phân luồng giao thông đối với các xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi... không đi vào các tuyến đường trên địa bàn các huyện, thành phố có bố trí các điểm bỏ phiếu bầu cử, khu vực bầu cử dự kiến tập trung đông người đi lại trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 22 và 23/5.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, nhằm tạo đường thông, hè thoáng trước, trong và sau ngày bầu cử.

Sở tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu quản lý bảo dưỡng đường bộ thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao.

Chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng trên các tuyến đường đang khai thác có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không để ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình; tạm dừng thi công công trình trong ngày 22 và 23/5.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã ban hành, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ vào hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các vụ việc như tập trung đông người, biểu tình, gây rối, phá hoại,... làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường bộ xử lý nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, nhằm tạo đường thông, hè thoáng trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để nâng cao ý thức của người dân, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về việc hạn chế đi lại nếu không cần thiết...

