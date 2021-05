Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1965 ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường về tội “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Trần Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện tài khoản facebook có tên “ Trần Giảm” đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức của Đảng.

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Vĩnh Tường làm rõ tài khoản faceebook trên là của Trần Ngọc Sơn, và cũng chính Sơn là người đã đăng tải các bài viết nêu trên.

Những bài viết, video có nội dung tiêu cực nói trên xuất hiện trên facebook của Trần Ngọc Sơn từ tháng 9/2020, có tác động tiêu cực đến ANTT, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Công an huyện Vĩnh Tường đang khẩn trương tiếp tục điều tra, xử lý Trần Ngọc Sơn theo quy định.

Ánh Lệ

(Công an tỉnh)