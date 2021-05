Vĩnh Yên sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản hoàn tất. Cùng với cử tri toàn tỉnh, cử tri thành phố Vĩnh Yên đang háo hức mong chờ đến ngày được cầm lá phiếu đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.



Cử tri phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được niêm yết tại trụ sở UBND phường. Ảnh: Dương Chung





Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố Vĩnh Yên đã tập trung cao độ, tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị cho bầu cử, đảm bảo theo đúng kế hoạch và thời gian quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, qua các bước hiệp thương, số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 52 người, số đại biểu được bầu là 31 người.

Cấp xã, phường của thành phố có 336 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, số đại biểu được bầu là 205 người.

Do điều kiện phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố, công tác vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND không tiến hành bằng việc tổ chức hội nghị trực tiếp như các kỳ bầu cử trước mà thực hiện bằng các hình thức khác phù hợp như niêm yết thông tin của các ứng cử viên tại UBND xã, phường và các điểm bỏ phiếu; phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên; đăng tải tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các trang mạng xã hội…

Toàn thành phố có 80 khu vực bỏ phiếu (trong đó, 8 khu vực bỏ phiếu thuộc cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang). Theo danh sách tổng hợp từ các đơn vị bầu cử, trên địa bàn thành phố có hơn 77.000 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, hoàn thành việc phát thẻ cử tri đảm bảo theo thời gian quy định; phiếu bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử thành phố cấp đầy đủ về các các xã, phường, đơn vị. Tại các điểm bỏ phiếu của thành phố, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực… phục vụ cho bầu cử đã hoàn thành.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Công an thành phố và Công an các xã, phường chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kiên quyết đấu tranh với những hành vi chống phá cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trước, trong thời gian diễn ra bầu cử trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch; về rà soát, lập danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19… để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND phường Tích Sơn Trần Anh Dũng cho biết: “Trên địa bàn phường có 4 trường hợp dương tính với Covid-19 và hơn 1.500 trường hợp là F1, F2; phường đã tổ chức thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tại 4 khu vực là tổ dân phố Đồng Khâu, tổ dân phố Vĩnh Ninh, Công ty Quảng Lợi, Khách sạn Westlake; lập 16 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Để đảm bảo phòng, chống dịch, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử, giúp cử tri yên tâm khi tham gia bầu cử, trước ngày bầu cử, phường sẽ tiến hành phun khử trùng tại các điểm bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, phường bố trí cán bộ kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, phân luồng đi vào, đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu...

Bên cạnh đó, phường bố trí nơi cách ly y tế để kịp thời chuyển các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc Covid-19 và xử lý theo quy trình phòng, chống dịch. Đối với trường hợp cử tri vì lý do sức khỏe hoặc đang thực hiện cách ly tại nhà không đến bỏ phiếu được tại các điểm bỏ phiếu theo quy định, các tổ bầu cử của phường sẽ bố trí hòm phiếu phụ đến tận nhà, để các cử tri bỏ phiếu”.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được thành phố chú trọng. Trên khắp các tuyến đường của thành phố Vĩnh Yên đã được trang hoàng rực rỡ bởi hồng kỳ, pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử.

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực quan, các xã, phường của thành phố đã tăng cường thời lượng tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tổ chức tuyên truyền lưu động với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; giúp cử tri hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc bỏ phiếu; các quy định khi tham gia bầu cử…

Từ nay cho đến ngày diễn ra bầu cử, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo cho bầu cử thành công, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, điểm nóng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành cùng sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên sẽ diễn ra thành công, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn, góp phần bầu ra những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lê Mơ