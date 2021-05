Khen thưởng đột xuất lực lượng công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chiều 17/5, UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao thưởng đột xuất 50 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh. Ảnh: Trường Khanh





Thời gian qua, tình hình người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, quá trình kiểm tra, rà soát, công an tỉnh phát hiện, tạm giữ và đưa vào khu cách ly 66 đối tượng là người nước ngoài không có hộ chiếu, thị thực, nhập cảnh trái phép vào các địa bàn Vĩnh Yên, Phúc Yên.

Đặc biệt, cũng liên quan đến người nước ngoài, cụ thể là nhóm chuyên gia người Trung Quốc, sau khi ghi nhận một số ca dương tính, quán bar - karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên trở thành “ổ dịch” covid-19 trên địa bàn.

Cũng ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền clip mang tính đồi trụy và được cho rằng là ở quán bar này, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT và phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra để làm rõ các vụ việc, ổn định ANTT trên địa bàn.

Kết quả, ngày 4/5 và ngày 10/5/2021, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố hai vụ án với 2 bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ Luật hình sự.

Đối với vụ việc xảy ra tại quán bar, karaoke Sunny, chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có đủ căn cứ xác định các clip lan truyền trên mạng Internet vừa qua là các clip giả mạo, có nguồn gốc và địa chỉ đăng tải trên trang web có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản, không được cấp phép tại Việt Nam và những hình ảnh đó không phải của quán Sunny.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại khoản 2 Điều 326 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án nêu trên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an tỉnh; 20 triệu đồng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và 20 triệu đồng cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ các vụ án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Vũ Chí Giang tỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích xuất sắc của tập thể lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí đề nghị, công an tỉnh tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, ổn định ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ còn ít ngày nữa, sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của non sông, do đó, Công an tỉnh cần huy động tối đa lực lượng đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Lê Minh