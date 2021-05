Bệnh nhân thứ 37 tử vong vì COVID-19 và chấn thương sọ não

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, BN3055 mắc COVID-19 đã tử vong trên nền bệnh chấn thương sọ não và viêm màng não mủ biến chứng.



(Ảnh minh họa)





Theo Tiểu ban điều trị, BN3055, nam, 34 tuổi, mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Cụ thể, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 24/4 với chẩn đoán: Viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông; viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất.

Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên.

Đến tối 16/5, bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do nhiễm virus SARS- CoV-2.

Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam./.

(Theo vov.vn)