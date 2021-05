TẬP TRUNG CAO ĐỘ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Đến thời điểm này, cùng với việc chuẩn bị các công việc còn lại cho cuộc bầu cử theo quy định, việc tập trung cao độ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.



Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là cuộc bầu cử), thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử, ngày 26/2/2021, Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TBVBPL&TTTT về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác tuyên truyền được tập trung vào 3 đợt, bắt đầu từ tháng 2 cho đến sau khi kết thúc bầu cử, nội dung được xác định theo tiến độ, tập trung chủ yếu là: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử (Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14... ); nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các bước hiệp thương, giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người được giới thiệu ứng cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật; tuyên truyền về danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri…

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về cuộc bầu cử từ tỉnh đến cơ sở được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất theo tiến độ đã được đề ra. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức trên 250 hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử; đưa nội dung tuyên truyền về bầu cử trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng đề cương tuyên truyền giúp các huyện, thành phố chỉ đạo thống nhất, đồng bộ về nội dung; xuất bản 2 số chuyên đề chuyên sâu về cuộc bầu cử trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ phát hành đến các chi bộ, đảng bộ và đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị thông tin cho đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban báo chí hằng tháng. Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã in ấn và cấp phát về cơ sở trên 80.000 cuốn tài liệu, trên 5.000 tờ gấp hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của trung ương, hỏi-đáp về công tác bầu cử, tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã in và cấp phát nhiều tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và hướng dẫn trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đăng tải nhiều tuyến tin, bài, ảnh, trailer, banner tuyên truyền về cuộc bầu cử. Từ tháng 2/2021 đến nay, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã đăng tải trên 1.500 lượt tin, bài, phóng sự về cuộc bầu cử; 145 đài truyền thanh huyện, xã và 3.106 cụm loa truyền thanh xã, phường, thị trấn hoạt động với tần suất cao tuyên truyền về cuộc bầu cử, trung bình phát 3 lần/ngày, có nơi 5 lần/ngày; các bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã đăng tải nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử và tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử; nhiều cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử trên các trang mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo...

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai kịp thời, sâu rộng, đa dạng. Trên khắp các tuyến đường, trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều được trang hoàng với sắc màu rực rỡ với trên 10.000 băng rôn, tranh cổ động, pano, khẩu hiệu, hồng kỳ và hàng chục ngàn cờ Tổ quốc tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; hệ thống xe truyền thanh lưu động ở các địa phương hoạt động tích cực nhằm đảm bảo mọi thông tin về cuộc bầu cử được triển khai nhanh, chính xác, kịp thời đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, tuyên truyền về công tác bầu cử của tỉnh cũng nhận được sự tham gia rất tích cực của các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh và nhiều cơ quan báo chí trung ương, qua đó góp phần chuyển tải sâu rộng hơn những thông tin về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đến với cử tri và Nhân dân.

Đồng thời, công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử được Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng. Thời gian qua đã phát hiện, xử lý một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử và đối với một số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị được Tiểu ban phân công cụ thể cho mỗi thành viên.

Có thể khẳng định, mặc dù các nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của các cử tri và trong các tầng lớp Nhân dân hướng tới ngày bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (23-5-2021).

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Để tiếp tục góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trong bối cảnh cả tỉnh đang tập trung cao độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thời gian từ nay đến ngày bầu cử được coi là giai đoạn nước rút, công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung cao độ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thông báo số 237-TB/TU ngày 13/5/2021; Kế hoạch số 01/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh và Kế hoạch số 02/KH-TBVBPL&TTTT của Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; các mốc thời gian cần thực hiện; cập nhật nội dung hướng dẫn của Ủy ban bầu cử Quốc gia và của Bộ Nội vụ; các hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; không khí phấn khởi của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử ngày 23/5/2021; diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh; tình hình bầu cử chung của cả nước và kết quả cuộc bầu cử.

Hai là, chỉ đạo tập trung ở mức cao nhất tuyên truyền trực quan bằng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ... về cuộc bầu cử trên các trục đường chính, nơi công cộng, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm diễn ra bầu cử. Các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, thay thế các panô, áp phích, băng rôn, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền bị hỏng, tạm thời thay các nội dung khác để tập trung tuyên truyền các nội dung về cuộc bầu cử. Tăng cường tuyên truyền lưu động, kể cả bằng xe mô tô thông qua các tổ tuyên truyền của Đoàn thanh niên các cấp đến các ngõ, ngách, thôn, xóm. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm hoàn thành theo quy định, không để xảy ra sai sót.

Bà là, tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã và cụm loa của thôn, tổ dân phố đảm bảo thông suốt. Thực hiện tốt việc tiếp sóng đài của tỉnh, của huyện về nội dung bầu cử; tăng cường thông tin trên hệ thống loa truyền thanh với tần suất ít nhất là 3 lần/ngày về cuộc bầu cử, ngoài số lần tiếp sóng đài cấp trên; tuyên truyền thông qua tin nhắn của các nhà mạng, mạng xã hội Zalo, Facebook. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về bầu cử; vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cử tri trong việc bỏ phiếu, tham gia công tác bầu cử; các mốc thời gian cần thực hiện, nhất là thời gian đi bầu cử và kết thúc đi bầu cử trong ngày 23/5/2021; danh sách, tiểu sử của những người ứng cử tại đơn vị bầu cử để cử tri nắm được, thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình của mỗi địa phương, đơn vị bầu cử, nội dung tuyên truyền cần được cập nhật, bổ sung cho phù hợp.

Bốn là, do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh; yêu cầu đặt ra là: Tuyên truyền bầu cử phải đi đôi với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với mục tiêu đặt ra là bầu cử phải được tiến hành đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu. Do vậy, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các cấp, nhằm nâng cao ý thức và hành động của các cấp, các ngành và cử tri trong tỉnh khi tham gia bầu cử.

Năm là, cùng với các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền sâu rộng và đậm nét những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020; những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sáu là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thông tin, tuyên truyền về bầu cử; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cử tri sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh.

Bùi Huy Vĩnh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Tiểu ban VBPL và TTTT