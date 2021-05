An toàn, phòng dịch Covid-19 tại các đám hiếu

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tạm thời không tổ chức tiệc cưới; khi gia đình có đám hiếu cần tổ chức nhanh gọn và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Bình Định, huyện Yên Lạc yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Thế Hùng





Sau khi xuất hiện một số ca dương tính với Covid-19 tại thôn Đại Nội, xã Bình Định, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thôn Đại Nội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/5 đến 0h ngày 24/5 và xã Bình Định nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Để tránh trường hợp tập trung đông người, địa phương đã hướng dẫn gia đình có người qua đời các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch.

Chủ tịch UBND xã Bình Định Nguyễn Xuân Luận cho biết: Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, xã có 2 đám hiếu.

Nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra do đám hiếu là nơi tập trung đông người, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã xuống gia đình có người qua đời để trao đổi, tuyên truyền, đồng thời, phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ vừa bảo đảm phong tục của dân tộc, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ địa điểm nhà có tang và khu vực xung quanh. Các đám tang được tổ chức bảo đảm hạn chế tối đa người đến thăm viếng, số người tham dự lễ tang phải khai báo y tế đầy đủ.

Trường hợp người đang thực hiện các biện pháp cách ly thì không được tham gia thăm viếng. Những gia đình có tang cũng không tổ chức ăn uống cho người tham dự lễ tang.

Bên cạnh đó, gia đình phối hợp với cán bộ xã, thôn bố trí người đo nhiệt độ người tham dự lễ tang, yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức; hạn chế số lượng người và khoảng cách theo quy định…

Qua 2 đám tang cho thấy, công tác tổ chức lễ tang tại xã Bình Định được bảo đảm an toàn, đúng quy định phòng, chống dịch bệnh; không để xảy ra trường hợp làm lây lan dịch bệnh tại các đám hiếu.

Mặc dù không phải là địa phương phải cách ly xã hội song xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao.

Đối với những đám hiếu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã xây dựng các tình huống, phương án tổ chức tang lễ đảm bảo an toàn nhất.

Hiện nay, địa phương đã tổ chức ký cam kết đến các hộ dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, nhất là không tập trung đông người, tạm dừng tổ chức lễ hỏi, cưới xin, đám hiếu chỉ tổ chức thực hiện trong phạm vi gia đình và bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Trong trường hợp gia đình có người mất, cần nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan y tế để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục tổ chức lễ tang gọn nhẹ, tránh tập trung đông người...

Những trường hợp không may mất trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương cũng khuyến khích gia đình đưa đi hỏa táng. Xã chủ động bố trí lực lượng thường trực để tăng cường, sẵn sàng phối hợp cùng gia đình có người mất triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các đám cưới, đám tang trên địa bàn.

Theo hướng dẫn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp không chấp hành các yêu cầu.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, nhiều tiệc mừng, tiệc cưới ở những địa bàn không phải cách ly xã hội đã tạm dừng tổ chức hoặc tổ chức với quy mô đơn giản để phòng dịch.

Đây chính là hành động thiết thực để “người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương” trước đại dịch Covid-19.

Kim Hiền