Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số khu cách ly tập trung

Sáng 15/5, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã đi chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống Covid-19 tại Khu cách ly tập trung Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cũ, thành phố Vĩnh Yên và Khu cách ly tập trung Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Khu cách ly Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh.





Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Chỉ huy hai đơn vị cho biết: Khu cách ly Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cũ hiện đang thực hiện cách ly tập trung hơn 200 người, ngoài các trường hợp là công dân Việt Nam tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với Covid-19, đơn vị còn cách ly gần 70 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người Trung Quốc.

Tại Trung đoàn 834, đơn vị đang thực hiện cách ly tập trung trên 470 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh liên quan đến một số ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh như: Karaoke Sunny Phúc Yên; Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Yên…

Việc triển khai nhiệm vụ tại các khu cách ly được các lực lượng chức năng thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn phòng dịch và đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết nắng nóng, các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Ghi nhận, sẻ chia khó khăn với các cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn căng thẳng, số lượng người phải cách ly y tế thời gian tới dự kiến sẽ tăng lên, nhiệm vụ của các lực lượng tại các khu cách ly sẽ nặng nề, khó khăn hơn.

Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên quan tâm, động viên tinh thần các lực lượng tại đây; trang bị đầy đủ các vật tư, trang thiết bị phòng dịch; đảm bảo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác an ninh trật tự, giữ vững nguyên tắc phòng dịch, nội quy, quy tắc trong khu cách ly nhưng cần xử lý công việc khéo léo, mềm mỏng, hạn chế dẫn đến những vấn đến phức tạp.

Rà soát, tập hợp tất cả những khó khăn vướng mắc đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết, đặc biệt liên quan đến công dân ở đây, phải tạo điều kiện tối đa về ăn ở, sinh hoạt trên cơ sở định mức quy định; thực hiện tốt việc giãn cách, không được phép để lây nhiễm chéo trong khu cách ly…

Tỉnh sẽ sớm xem xét có những hỗ trợ phù hợp với các công dân thực hiện việc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh