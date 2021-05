Ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ công an tham gia trên tuyến đầu phòng, chống dịch

Từ ngày mùng 1-16/5, Bệnh xá Công an tỉnh phối hợp với Tổ công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Căn cứ vào thứ tự nhóm đối tượng được tiêm vaccine, Công an tỉnh đã rà soát, lập danh sách ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình tiêm vaccine ngừa Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo quy định và đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ công an khi tiêm vaccine.

Dự kiến, khoảng 4 đến 12 tuần sau, Công an tỉnh sẽ tổ chức tiêm mũi nhắc lại ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 là biện pháp quan trọng, góp phần ngăn chặn và làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Minh Hà