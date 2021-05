Nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, phục vụ cuộc bầu cử

Thời gian này, cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình an ninh, đảm bảo ổn định trật tự xã hội, tổ chức các chương trình dân vận thiết thực, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại sơ sở, nhất là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn.



Lực lượng CSGT, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT gắn với công tác phòng dịch Covid-19. Ảnh: Trường Khanh





Vừa qua, tình hình ANTT liên quan đến công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên có những diễn biến phức tạp.

Nhận định những nguy cơ gây bất ổn tình hình ANTT tại xã Phú Xuân trước thềm bầu cử, Công an tỉnh tăng cường lực lượng về địa bàn nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về lợi ích của công tác dồn thửa đổi ruộng; tuyên truyền Luật Bầu cử để người dân hiểu, nắm vững, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động dân vận ý nghĩa, thiết thực như giao lưu văn nghệ, TDTT, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương... gắn kết mối quan hệ mật thiết quân - dân.

Qua đó, người dân địa phương tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lương Văn Bể, thôn Can Bi 1, xã Phú Xuân chia sẻ: “Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Đồng thời, từ những kiến nghị của người dân, lực lượng công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, đưa những đối tượng vi phạm ra pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Bản thân tôi sẽ tuyên truyền tới bà con, đồng thời, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử, để lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước”.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn, lực lượng công an tỉnh đã và đang nỗ lực, quyết liệt cùng các cấp, các ngành “căng mình” phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tình hình an ninh nông thôn để công tác bầu cử được diễn ra an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chủ động phối hợp với cơ quan y tế khẩn trương rà soát, truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng đối với những trường hợp có tiếp xúc với những người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, đề xuất biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Bên cạnh đó, công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, không khai báo y tế trung thực, hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết bất chấp lệnh cấm…

Thượng tá Nguyễn Trường Thanh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: "Qua nắm tình hình, lực lượng công an tỉnh đánh giá hiện nay có hơn 20 địa bàn tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh nông thôn.

Để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đơn vị tăng cường lực lượng về cơ sở. Nhất là những địa phương đang triển khai một số dự án quan trọng của tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, kịp thời phát hiện những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cuộc tiếp xúc cử tri và quá trình chuẩn bị bầu cử.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá nhằm giữ vững ANCT trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn lực lượng kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân".

Kim Hiền