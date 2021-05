Sự kiện nổi bật 11/5/2021

1.WHO kêu gọi hợp tác toàn cầu trong chia sẻ vắc xin Covid-19



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Ngày 10-5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, thay vì cạnh tranh và đối đầu, hợp tác toàn cầu nhằm giải quyết những bất cập trong tiếp cận vắc xin là lựa chọn duy nhất để chấm dứt đại dịch Covid-19.

2.Hội nghị Thượng đỉnh EU: Tiếp tục nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19

Các nhà lãnh đạo EU tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại thành phố Porto (Bồ Đào Nha).





Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong 2 ngày (7 và 8-5) tại thành phố Porto (Bồ Đào Nha) kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến đã thảo luận nhiều vấn đề ở khu vực cũng như hợp tác quốc tế. Trong đó, nỗ lực ứng phó với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 tiếp tục là một trong những nội dung chi phối chương trình nghị sự của hội nghị.

3.Malaysia duy trì dự báo tăng trưởng năm 2021

Ảnh minh họa: Reuters





Ngày 11-5, dữ liệu của Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế quốc gia này giảm 0,5% trong quý đầu tiên của năm 2021. Mức sụt giảm này thấp hơn so với dự báo giảm 2% trước đó và mức giảm 3,4% trong quý IV-2020.

4.Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu gạo

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức giá cao kỷ lục, năm 2020, xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD.





Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, còn Việt Nam duy trì vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn.

5.Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chiến lược chống Covid-19 của Việt Nam hoàn toàn đúng đắn, tổn thất ít nhất so với nguy cơ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.





Nhờ thực hiện nhất quán toàn hệ thống chính trị và toàn dân, sự hỗ trợ hợp tác của quốc tế, đến nay, Việt Nam vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất thế giới. Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sáng 11-5 khi thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tới các cơ quan báo chí.

6.Nắng nóng, gió khô bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (11-5), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Khu vực Tây Bắc và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở mức 38-40 độ C.

