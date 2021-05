Kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến quán Bar Sunny

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, ngày 1/5/2021, UBND tỉnh có Công văn chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng xác minh hoạt động của cơ sở Bar Sunny ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Nếu phát hiện chủ 2 cơ sở nêu trên và các cá nhân có liên quan có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Phúc Yên, Vĩnh Yên tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán Bar Sunny. Cụ thể: Hoạt động kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành, sinh năm 1988, ở tổ 6, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên - Chủ cơ sở kinh doanh Bar Sunny không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 5 người. Qua kiểm tra thì số lượng lao động trong cơ sở này là 24 người.

Ngày 4/5/2021, Công an thành phố Phúc Yên có Công văn 420/CV-CATP đề nghị và Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành.

Trên mạng xã hội đang lan truyền những đoạn clip, hình ảnh phản cảm được cho là quay từ quán Bar Sunny. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra, xác minh, sớm làm rõ sự việc và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật nếu như hình ảnh, clip trên mạng xã hội là đúng. Trong trường hợp đây là thông tin bịa đặt thì các đơn vị chức năng Công an tỉnh sẽ xử lý người đăng tải thông tin.

Lan Hương

(Công an tỉnh)