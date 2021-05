Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, tính đến ngày 9/5/2021, Công an tỉnh tham mưu chính quyền cùng cấp ra quyết định xử phạt 462 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 587.500.000 đồng; 2 trường hợp bỏ khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 700.000 đồng; 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống, với số tiền 55 triệu đồng; 2 trường hợp không chấp hành việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, với số tiền 12.500.000 đồng.

Song song với việc kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Thực hiện tốt khẩu hiệu “5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ” để phòng chống dịch.

Mỗi người dân hãy nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng lực lượng Công an và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

Chí Kiên

(Công an tỉnh)