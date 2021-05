Hôm nay (9/5), UBND tỉnh đã có Văn bản số 3284 về việc tăng cường chỉ đạo đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.



Dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận. Đặc biệt, hiện nay, một số bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương...) đã có tình trạng lây chéo đối với người bệnh và nhân viên y tế; trên địa bàn tỉnh đã có ca dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh.

Để tăng cường kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho cán bộ ngành Y tế, đảm bảo an toàn bệnh viện và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Khẩn trương tổ chức xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế và cho người bệnh tại tất cả các cơ sở y tế công lập, tư thục trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn bộ nhân viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân.

