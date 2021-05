Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhất là, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca dương tính với Covid-19 có liên quan đến cơ sở karaoke, massage, Công an tỉnh triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp nhằm siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.



Công an phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên yêu cầu các chủ cơ sở tạm dừng kinh doanh dịch vụ karaoke. Ảnh: Trường Khanh





Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường các giải pháp phòng chống dịch, ngày 1/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01 về triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có nội dung tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí từ 12 giờ ngày 1/5/2021 đến khi có thông báo.

Thành phố Vĩnh Yên là địa bàn có lượng lớn người đến lưu trú, tạm trú, nhiều quán karaoke, massage, dịch vụ, giải trí… Vì vậy, cùng với các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh, Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý các quán karaoke, massage, quán bar cố tình vi phạm.

Đồng thời, tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần tự giác phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Trong đó, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện nghiêm công tác đăng ký quản lý cư trú; nắm chắc tình hình các loại nhân, hộ khẩu, phát hiện kịp thời những trường hợp đi từ vùng dịch để có biện pháp quản lý; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về cư trú ở các khu công nghiệp, dân cư tập trung đông.

Trong ngày mùng 3 và 4/5, Công an thành phố Vĩnh Yên phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh kiểm tra, rà soát phát hiện tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Liên Bảo và phường Khai Quang có 52 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép, do Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng ra thuê và tổ chức cho số người Trung Quốc trên lưu trú.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 650 cơ sở kinh doanh lưu trú, gần 450 quán karaoke, 41 cơ sở massage.

Để công tác phòng dịch hiệu quả, Công an tỉnh quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng dịch đến toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu tại các cơ sở lưu trú, quản lý xuất, nhập cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện cố tình hoạt động, không chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch; phân công, chỉ đạo CBCS thường xuyên xuống địa bàn, rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê có người nước ngoài tạm trú.

Bên cạnh việc kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về ANTT, lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu chủ cơ sở tăng cường công tác vệ sinh, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách lưu trú; thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có khách là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam đến từ vùng dịch đến đăng ký lưu trú.

Yêu cầu khách đến lưu trú chấp hành quy định phòng dịch, nhất là người nước ngoài phải có giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly và thực hiện khai báo y tế.

Trong quá trình hoạt động, đa số các cơ sở dịch vụ kinh doanh đã có ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ANTT và phòng dịch.

Theo đại diện của Khách sạn Ocean Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên cho biết: Tất cả bộ phận, vị trí của khách sạn đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, yêu cầu khách đến lưu trú phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển; nhân viên đều phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách; khách ra vào được đo thân nhiệt và khử khuẩn tay.

Hằng ngày, khách sạn tăng cường công tác vệ sinh, thường xuyên khử khuẩn bề mặt tiếp xúc để bảo đảm an toàn cho khách; thực hiện nghiêm túc việc khai báo lưu trú đến cơ quan chức năng theo quy định.

Lê Thảo