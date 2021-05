Sự kiện nổi bật 5/5/2021

1.Anh và Ấn Độ đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng



Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp song phương ở Pháp hồi tháng 8-2019. Ảnh: Reuters





Theo SCMP ngày 5-5, Anh và Ấn Độ đã công bố thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng (1,39 tỷ USD) đầu tư vào nhiều lĩnh vực quan trọng, đồng thời cam kết tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do.

2.Thời hạn thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hết

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thành lập được chính phủ liên hiệp trong thời hạn 28 ngày.





Ngày 5-5, theo hãng tin Reuters, thời hạn thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hết hạn vào sáng sớm nay. Dự kiến, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ trao cơ hội tập hợp một liên minh thành lập chính phủ mới cho thủ lĩnh phe đối lập, chủ tịch đảng Yesh Atid là ông Yair Lapid.

3.Dân số trẻ em Nhật Bản thấp kỷ lục

Dân số trẻ em Nhật Bản tiếp tục giảm. Ảnh: Shutterstock





Theo dữ liệu chính phủ được công bố ngày 4-5, dân số trẻ em ước tính của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục sau khi giảm trong 40 năm liên tiếp. Thực trạng này đã bổ sung bằng chứng về tình trạng già hóa dân số tại đất nước Mặt trời mọc.

4.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng gần 31%

Doanh thu nhóm hàng may mặc tăng cao nhất, đạt 11,8% trong 4 tháng đầu năm. Ảnh: Hà My





Hôm nay (5-5), Bộ Công Thương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 409,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng mạnh 30,92% so với cùng kỳ năm trước, do tháng 4-2020, cả nước thực hiện giãn cách xã hội để chống sự lây lan của dịch Covid-19.

5.Cách ly tập trung đối với toàn bộ nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2

Ngày 5-5, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương Phạm Ngọc Thạch ra quyết định về việc cách ly tập trung đối với nhân viên, người lao động làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh để phục vụ cho công tác chống dịch. Thời gian cách ly từ 8h ngày 5-5.

6.Bắc Bộ giảm nhiệt, nhiều nơi mưa to

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh yếu ở phía Bắc nên trong ngày hôm nay (5-5), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió chuyển hướng Đông Bắc, nhiệt độ giảm, tiết trời dịu mát.

