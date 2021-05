Tập trung lực lượng, “thần tốc” thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Công an tỉnh khẩn trương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở; cùng với các cấp, các ngành “thần tốc” xử lý các ổ dịch với nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ. Toàn lực lượng công an triển khai quyết liệt công tác đảm bảo ANTT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, ổn định tình hình ANCT, TTATXH tại địa phương.



Công an huyện Tam Dương phun khử trùng khuôn viên đơn vị, tăng cường công tác phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Trường Khanh





Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên và Yên Lạc phối hợp với ngành Y tế rà soát, truy vết, lên danh sách các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm và đề xuất các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Đối với những địa điểm các chuyên gia Trung Quốc đi qua, công an các huyện, thành phố khẩn trương phong tỏa khu vực quán Karaoke Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, thành phố Phúc Yên; thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên; thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc… nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào vùng đang có dịch; tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi địa bàn khi không thực sự cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, lực lượng công an tỉnh đang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; rà soát số người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; siết chặt công tác theo dõi, quản lý người nước ngoài, người Việt Nam sau khi hết thời gian cách ly.

Kịp thời phát hiện số người nước ngoài đã cách ly ở nơi khác về đ­­­ịa bàn tỉnh nhưng không làm thủ tục khai báo tạm trú và không tự giác thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc trong 14 ngày sau cách ly.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện hàng chục đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những ngày qua, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các trang tin mạng xã hội về lịch trình di chuyển của các trường hợp F0 và nghi nhiễm đã công bố để người dân tự giác khai báo, áp dụng các biện pháp phòng dịch.

Tuyên truyền, đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định trong Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, những tổ chức không chấp hành các quy định theo Chỉ thị số 06, các trường hợp đăng tải tin, bài không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận…

Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là số lượng F0, F1, F2, F3 sẽ tăng lên.

Do vậy, lực lượng công an tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương rà soát, truy vết “thần tốc”, điều tra dịch tễ, khoanh vùng gọn, đề xuất biện pháp cách ly đối với những trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với ngành Y tế, Quân sự, GTVT, Văn hóa, Quản lý thị trường, Ban Quản lý khu, cụm công nghiệp… tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân tại các khu vực công cộng (nhà ga, bến xe, chợ, siêu thị, các doanh nghiệp, trường học,…) nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để chấn chỉnh.

Duy trì 9 chốt kiểm soát tạm thời tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng ngừa dịch bệnh...

Với những giải pháp khẩn trương, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân chống dịch, dập dịch nhanh chóng.

Kim Hiền