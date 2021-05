Cách ly thôn Tiền Phong để phòng, chống dịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vừa quyết định cách ly thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định số 1045, toàn bộ thôn Tiền Phong sẽ cách ly tối thiểu trong 14 ngày bắt đầu từ 20 giờ hôm nay (4/5) để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới gây ra.

Các đầu mối giao thông ra vào thôn sẽ thiết lập các chốt, trạm kiểm dịch, kiểm soát 24/24 giờ. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu, trong quá trình cách ly phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

NP