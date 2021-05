Vĩnh Phúc: Học sinh nghỉ học từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5/2021

Hôm nay (3/5), Sở GDĐT đã có Văn bản số 608 về việc cho học sinh dừng đến trường và dạy học trực tuyến từ ngày 4/5/2021.



Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 06 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT thông báo cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX cấp THPT và các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 4/5/2021 đến hết ngày 8/5/2021.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, yêu cầu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có nhiệm vụ kết nối, thiết lập nhóm trao đổi với phụ huynh, học sinh để thực hiện nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến qua internet theo khung chương trình năm học 2020-2021 đã được quy định.

Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, phân công, giám sát việc triển khai dạy học trực tuyến của đơn vị mình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đối với những học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến, nhà trường phải xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh của đơn vị theo nguyên tắc phải bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định; báo cáo chi tiết lý do của từng học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến và đề xuất giải pháp, hình thức để học sinh được học tập, đảm bảo kiến thức theo chương trình.

Tổng vệ sinh sạch sẽ trường, lớp, khuôn viên nhà trường; phân công lịch trực cho cán bộ quản lý và người lao động cơ quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy nổ.

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn để phục vụ tốt, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT, UBND tỉnh.

Thúy Nga