Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ tỉnh ứng phó với dịch Covid-19

Chiều 2/5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã làm việc với Vĩnh Phúc về công tác ứng phó với dịch Covid-19. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnhLê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Chung

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 12h ngày 2/5/2021, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 92 trường hợp tiếp xúc vòng 1; 178 trường hợp tiếp xúc vòng 2; 57 trường hợp tiếp xúc vòng 3 liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc nhiễm Covid-19.

Qua công tác xét nghiệm, đã xác định được 5 trường hợp dương tính với vi rút SAR-CoV-2; 82 trường hợp âm tính; 11 trường hợp đang chờ kết quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay trong đêm 1/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách; kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch từ tỉnh đến địa phương, tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch với nguyên tắc “Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng và Dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Chung

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị đã thần tốc truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp chuyên gia người Trung Quốc nhiễm Covid-19; đồng thời, tiến hành phong tỏa các địa điểm có liên quan; khẩn trương thực hiện công tác xét nghiệm; thông tin rộng rãi và đề nghị người dân chủ động khai báo y tế.

Tỉnh cũng yêu cầu toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, bar, vũ trường… trên địa bàn dừng hoạt động, không tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Đồng thời; hạn chế việc cho phép nhập cảnh đối với các trường hợp từ nước ngoài vào địa bàn... Đề xuất với Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Bộ Y tế tiếp tục cử đoàn công tác về trực tiếp hỗ trợ tỉnh chống dịch và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động xét nghiệm giúp Vĩnh Phúc sớm đẩy lùi Covid-19.

Đánh giá cao các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 của Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị tỉnh tiếp tục truy vết khẩn trương, thần tốc, khoanh vùng phù hợp đối với các trường hợp liên quan.

Nâng cao năng lực xét nghiệm; theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ; thành lập các chốt chặn chống dịch; tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực và mọi điều kiện ứng phó với dịch; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để người dân biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tỉnh cần có phương án cụ thể để trước mắt đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh y tế đối với công tác bầu cử; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, đúng thời hạn; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Các đơn vị y tế tuyến Trung ương tiếp tục hỗ trợ hiệu quả công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch cho Vĩnh Phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã tiếp thu những chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa để sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Quỳnh Hương