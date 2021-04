Vĩnh Phúc hoàn thành 2/3 chặng đường hướng đến ngày bầu cử

Tính đến thời điểm này tỉnh ta đã hoàn thành 2/3 chặng đường cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chặng đường tiếp theo đến ngày bầu cử 23/5/2021, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các bước: công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở địa phương; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBHQ, đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử, tập trung giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến bầu cử… Tất cả chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày Bầu cử toàn quốc ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và pano, áp phích tuyên truyền cho bầu cử đang trong quá trình hoàn thành. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sớm các Quyết định thành lập BCĐ, Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ, Ủy ban Bầu cử theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia để chỉ đạo công tác bầu cử ở địa phương.

Các sở, ban, ngành, huyện, thành ủy, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Bầu cử các cấp kịp thời chỉ đạo, ban hành trên 4.800 văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh theo đúng luật định.

Theo quy định, Vĩnh Phúc có 2 Ban bầu cử ĐBQH và được bầu 6 đại biểu. Toàn tỉnh có 1.163 Ban bầu cử đại biểu HĐND, trong đó, cấp tỉnh có 13 ban; cấp huyện có 88 ban và cấp xã có 1.062 ban.

Căn cứ số khu vực bỏ phiếu đã được UBND cấp huyện phê duyệt, đến ngày 3/4/2021 UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã quyết định thành lập 1.104 Tổ bầu cử, hoàn thành sớm hơn 2 ngày so với luật định. UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập 1.104 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở về dân số, đơn vị hành chính, tổng số đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh được bầu là 3.753 đại biểu, trong đó, cấp tỉnh có 52 đại biểu, cấp huyện có 301 đại biểu và 3.400 đại biểu cấp xã.

Theo hướng dẫn của Trung ương, Thường trực HĐND các cấp đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đúng quy định của Luật bầu cử.

Một trong khâu quan trọng để lập danh sách những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử của Ủy ban MTTQ các cấp.

Thực hiện Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, coi trọng chất lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu là người đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, doanh nhân…

Đến ngày 18/4/2021, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 6.261 người ứng cử, trong đó, có 8 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội; 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 488 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 5.680 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử các cấp đã và đang quan tâm đến việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến công tác bầu cử. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện chưa nhận được đơn thư KNTC liên quan đến công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử cấp xã nhận được 7 đơn thư KNTC liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Các đơn thư đã và đang được xem xét, giải quyết dứt điểm.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền về bầu cử được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực thực hiện, triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo theo các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, của Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền, góp phần cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử, cổ vũ, động viên cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, gây rối an ninh, trật tự, trọng tâm là các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh.

Với một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến các vấn đề GPMB, dồn thửa đổi ruộng… Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường rà soát, nắm vững tình hình, , chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là Covid-19 cũng được Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành phố xây dựng phương án, thành lập tổ cấp cứu tại các đơn vị bầu cử.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; ý thức phòng bệnh của người dân được nâng cao, thực hiện tốt khuyến cáo của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử: địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trang trí khu vực bỏ phiếu… đang được các địa phương tích cực triển khai với phương châm: trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng quy định.

Với sự tập trung chỉ đạo và quyết tâm cao độ của của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành công, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, lựa chọn được những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội, HĐND các cấp.

Hoàng Nga