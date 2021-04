Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nói chuyện chuyên đề với Bí thư chi bộ các Đảng ủy cơ sở huyện Vĩnh Tường

Chiều 28/4, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi nói chuyện chuyên đề với các Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở huyện Vĩnh Tường đang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2021, những mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2026 và một số nội dung dư luận đang quan tâm.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành thông tin tới các Bí thư chi bộ các Đảng ủy cơ sở huyện Vĩnh Tường về tình hình KT-XH và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ảnh: Khánh Linh





Thông tin nhanh tới các Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở huyện Vĩnh Tường về kết quả phát triển KT-XH trong 5 năm qua và quý I/2021; một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:

Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân và dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, trong quý I/2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các chương trình đề án cụ thể, thực hiện 3 khâu đột phá, khơi thông các điểm nghẽn, khai thác nguồn lực đầu tư gồm 20 nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, 5 nhiệm vụ về xã hội - môi trường.

Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ với 6 nhóm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 182 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý dứt điểm các tồn tại, vụ việc kéo dài; tập trung phòng chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, GRDP quý I/2021 của tỉnh đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng 8,62% so với quý I/2020, tăng cao so với cùng kỳ giai đoạn 2011-2020, cao hơn so với mức tăng của cả nước (4,48%) và cao hơn so với một số tỉnh lân cận (Hà Nội tăng 5,17%; Bắc Ninh tăng 8,16%...).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, tồn tại của các ngành, lĩnh vực, đồng thời cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung vào các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Đồng chí Lê Duy Thành đã giải đáp một số vấn đề dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến công tác cán bộ của tỉnh; công tác xử lý vi phạm đất đai, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, công tác phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị...

Đồng chí mong muốn các Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng lớn tỉnh, huyện đề ra trong những năm tới.

Thúy Hường