Lực lượng vũ trang sôi nổi khí thế thi đua hướng về ngày bầu cử

Háo hức mong chờ tới ngày bầu cử, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội diễn văn nghệ không chuyên tỉnh Vĩnh Phúc chào mừng cuộc bầu cử. Ảnh: Khương Huệ

Dưới cái nắng đầu mùa hè, thao trường huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 20, thuộc Bộ CHQS tỉnh rộn rã tiếng cười nói.

Bên cạnh những bài huấn luyện cơ bản, trong đợt này, cán bộ, chiến sĩ Đại đội tập trung những bài huấn luyện đòi hỏi yêu cầu cao hơn để đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và các nhiệm vụ đột xuất được giao phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tới đây.

Thượng úy Nguyễn Văn Hưng, Chính trị viên Đại đội 20 chia sẻ: Nhờ chú trọng tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên nên 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đều nhận thức rất rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện phong trào thi đua hướng tới ngày bầu cử, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhiệt tình tham gia với tinh thần, khí thế thi đua cao nhất trong các hoạt động từ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao để đảm bảo cho thành công của cuộc bầu cử.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 23/5/2021. Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu thi đua phát động, mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đợt thi đua này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định, hướng dẫn của các cấp về thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và HĐND.

100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; xác định tốt trách nhiệm tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống phá bầu cử.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới phương thức làm việc phù hợp với tình hình mới.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được triển khai sâu rộng ở 100% cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua quyết thắng và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân ở từng cương vị, chức trách được giao.

Các cơ quan, đơn vị chủ động kiện toàn văn bản tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực thông tin liên lạc, tuần tra canh gác, tổ chức luyện tập chặt chẽ phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng quân sự từ tỉnh tới cơ sở thực hiện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, đặc biệt là công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, cùng với lực lượng chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội (lực lượng 47), cán bộ, chiến sĩ chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phản bác tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử.

Qua đó, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, đúng luật, thành công.

Bình Duyên