Ngày 23/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC&CNCH, Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội nghị lần này, nhằm quán triệt và thống nhất các văn bản đầu mối trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.





Thông qua hội nghị cũng xin ý kiến của các địa phương đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC&CNCH thời gian tới.

Trao đổi một số kết quả, giải pháp trong thực hiện công tác PCCC&CNCH thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và cách làm mới ở một số địa phương, đơn vị nói riêng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần lưu tâm một số vấn đề chính như công tác phối hợp với ngành điện lực để tiến hành rà soát chặt chẽ các hộ gia đình, các công trình, cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào sử dụng.

Sự phối hợp của các đơn vị giáp ranh trong thực hiện nhiệm vụ PCCC; bổ sung các phương án tác chiến ứng phó khi xảy ra sự cố về cháy nổ, đặc biệt là 5 trường hợp cháy "khó" để đưa vào huấn luyện cho lực lượng PCCC ở cơ sở; quan tâm chăm lo xây dựng phong trào toàn dân PCCC.

Với khối lượng văn bản rất nhiều nên đề nghị các giảng viên, báo cáo viên cần kết hợp và tóm lược khoa học, dễ hiểu, đặc biệt là tập trung so sánh điểm mới trong quy định pháp luật so với những văn bản cũ.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị, lực lượng PCCC ở các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn những nội dung “nóng” nhất, cần phải làm sớm nhất để tham mưu cho lãnh đạo địa phương nâng cao khả năng phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và doanh nghiệp trước nguy cơ cháy nổ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề chính: Một số nội dung cơ bản của Nghị định 136/22/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; một số nội dung liên quan đến công tác chữa cháy và CNCH theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận hướng dẫn, trả lời khó khăn, vướng mắc của công an các địa phương trong quá trình triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Qua buổi tập huấn giúp lực lượng PCCC&CNCH và các ngành liên quan nắm rõ, thống nhất trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC&CNCH, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ PCCC&CNCH, trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính, làm nền tảng an toàn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị.

