Đại tướng Tô Lâm: Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về bầu cử

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng phó dịch Covid-19, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái.

Đây là ý kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi sáng nay (20/4) về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố đối với người ứng cử đại biểu HĐND ở cả 3 cấp. 11 người người ứng cử đại biểu Quốc hội và 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%.

Ngày 16/4 vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (địa phương 10 người, Trung ương giới thiệu 3 người) và 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chất lượng và cơ cấu theo quy định…

Đến nay, 100% bản làng xa xôi, vùng hẻo lánh, hải đảo đã triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Các đơn vị, địa phương hoàn thành việc in tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và phân phối cho địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử để tổ chức thực hiện việc niêm yết đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử; Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về công tác bầu cử ở tất cả các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, huyện đảo Lý Sơn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ông Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19…, tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp đến.

“Chúng tôi đề nghị tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, nhiều phương thức. Quan tâm đến các đối tượng phụ nữ, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo; bà con ngư dân làm việc dài ngày trên biển... Đồng thời, không quên tiếp tục đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái; tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá tính chất, nội dung các vụ việc cụ thể liên quan đến những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn” - ông Tô Lâm nhấn mạnh.

