HĐND huyện Lập Thạch tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 16/4, HĐND huyện Lập Thạch khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 18 tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.



Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thế Hùng





Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Lập Thạch đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công 18 kỳ họp, ban hành 149 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện đều đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, do đó, có tính khả thi cao và tác động tích cực đến tình hình phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức thực hiện 37 cuộc giám sát đối với UBND huyện và các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện; tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu, tổng hợp, phân loại 346 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021 còn những tồn tại, hạn chế như: Việc giám sát của Tổ đại biểu mới chỉ thực hiện được với tư cách là đại biểu tham dự; công tác “hậu giám sát”, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên...

Tại kỳ họp lần thứ 18, HĐND huyện Lập Thạch tập trung xem xét, cho ý kiến vào 5 báo cáo, 3 tờ trình, thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường giao thông huyện Lập Thạch tuyến từ đường 24m Bì La, huyện Lập Thạch (xã Đồng Ích) đến khu công nghiệp II Lập Thạch; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối từ đường vào Nhà máy FWKK đến đường từ nút giao Văn Quán đi cầu Phú Hậu huyện Lập Thạch.

Trần Tỉnh