Thành phố Phúc Yên đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử

Để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an thành phố Phúc Yên đã xây dựng nhiều phương án, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn được đảm bảo.



Thành phố Phúc Yên thực hiện nghiêm việc đối thoại trực tiếp với công dân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.





Ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy Phúc Yên đã ban hành Quyết định số 108 về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

BCĐ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Thành phố cũng thành lập Ủy ban Bầu cử, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố về bầu cử.

Căn cứ Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, qua 2 hội nghị hiệp thương đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 55 ứng viên.

Trong đó, nữ có 27 người, chiếm 49,9%; đồng bào dân tộc thiểu số có 3 người, chiếm 5,45%; 1 người tôn giáo, chiếm 1,81%; 21 người trẻ tuổi, chiếm 38,18%; 15 người ngoài Đảng, chiếm 27,27%.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố Phúc Yên được bầu 30 đại biểu tại 15 đơn vị bầu cử. Đến nay, 10/10 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND.

Kết quả, có 437 đại biểu được hội nghị hiệp thương giới thiệu, HĐND các xã, phường được bầu 225 đại biểu tại 74 đơn vị bầu cử.

Để đảm bảo giữ vững ANTT, Công an thành phố Phúc Yên tích cực rà soát, nắm tình hình, không để xảy ra phức tạp, bất ngờ; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra những vụ án nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến ANTT.

Đồng thời, rà soát, nắm tình hình và tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phức tạp trong quần chúng nhân dân, những mâu thuẫn trong nội bộ dòng họ, lợi ích cục bộ, xung đột lợi ích … không để ảnh hưởng đến bầu cử ở tất cả địa bàn các xã, phường.

Công an thành phố cũng tăng cường nắm bắt dư luận; giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng; phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, không để xảy ra tai nạn và tệ nạn xã hội cũng như các vụ việc an ninh phức tạp trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường, bảo vệ chuyên trách các nhà máy, xí nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống cháy, nổ và kịp thời xử lý các tình huống có liên quan tới an ninh, trật tự trên địa bàn, khu vực quản lý.

Nhờ kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, đến nay, quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử; không có phức tạp liên quan đến mất đoàn kết nội bộ, dòng họ, dân tộc, tôn giáo… ảnh hưởng đến công tác bầu cử; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo gây phức tạp về ANTT.

Bài, ảnh: Thu Thủy