Ra mắt mô hình “Công an xã Thiện Kế thân thiện”

Ngày 8/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Công an xã thân thiện” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”.



Các đại biểu ký cam kết thi đua thực hiện mô hình “Công an xã Thiện Kế thân thiện”. Ảnh Trường Khanh



Xã Thiện Kế là địa bàn tập trung đông dân cư, những năm gần đây có sức hút đầu tư cao, với 3 khu công nghiệp lớn: Bá Thiện I, Bá Thiện II và Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, số lượng người nước ngoài và người địa phương khác đến tạm trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển KT-XH ngày càng nhanh, đời sống của nhân dân được nâng cao, cũng kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về ANTT, TTATGT.

Điều đó đòi hỏi công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới phải có những thay đổi đáp ứng tình hình thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, UBND xã, Công an xã Thiện Kế xây dựng và ra mắt mô hình “Công an xã thân thiện”.

Tại hội nghị các đại biểu đã thông qua quy ước hoạt động, cam kết thi đua thực hiện mô hình “Công an xã Thiện Kế thân thiện”.

Cụ thể, thành viên Ban chỉ đạo mô hình cam kết nghiêm túc thực hiện 5 lời thề, 10 điều kỷ luật của CAND, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh lên án các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, có thái độ ứng xử đúng mực, giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong khi làm việc, tiếp xúc với các đối tượng vi phạm pháp luật. Tôn trọng, lễ phép với nhân dân, bảo vệ giúp đỡ và lắng nghe ý kiến của nhân dân…

Cũng tại hội nghị này, Công an xã Thiện Kế tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nhân dân trên địa bàn đã bày tỏ nhiều ý kiến, phản ánh những tồn tại liên quan đến công tác đảm bảo ANTT như: Tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn xã hội; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất an toàn giao thông…

Từ những kiến nghị của nhân dân, Công an xã Thiện Kế tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Mô hình “Công an xã thân thiện” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân mật, gần gũi giữa lực lượng công an xã với nhân dân; tạo sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương.

Kim Hiền