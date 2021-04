Trao hơn 400 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn tặng học sinh tiểu học

Sáng 8/4, Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GDĐT tổ chức lễ trao mũ bảo hiểm tặng học sinh Trường tiểu học Sơn Lôi A, huyện Bình Xuyên do Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam tài trợ.



Đại diện các đơn vị và nhà tài trợ trao mũ bảo hiểm tặng học sinh Trường tiểu học Sơn Lôi A, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Kim Ly



Dự án "Mũ bảo hiểm cho em" ( Helmets for Kids - HFK) do Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á thực hiện từ năm 2018.

Dự án nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn giao thông thông qua hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên tại các trường học. Qua gần 3 năm triển khai, đã có gần 1.400 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, dự án tiếp tục trao hơn 400 mũ bảo hiểm tặng học sinh Trường tiểu học Sơn Lôi A. Cùng với việc tặng mũ bảo hiểm, các em học sinh còn được tham gia các hoạt động tập thể, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua các trò chơi…

Bích Huệ