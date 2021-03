Sáng 29/3, thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ, các đại biểu đều bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công của Chủ tịch nước và Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN





“Tự tin vui sống trên đất nước yêu thương”

Tán thành với Báo cáo của Chủ tịch nước, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, trong nhiệm kỳ này, ngoài việc đảm nhiệm kép nhiệm vụ công tác Đảng và nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Đặc biệt, tôi đánh giá cao việc Chủ tịch nước ra lời kêu gọi quốc dân, đồng bào đoàn kết để phòng, chống đại dịch COVID-19. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời gian vừa qua, được cử tri và nhân dân đánh giá rất cao", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), thành công lớn của Nhà nước ta trong nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2021 là đã tạo được sự ổn định trong toàn xã hội. Với bối cảnh trong một thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp, Biển Đông chưa lặng sóng bao giờ, dịch COVID-19 diễn ra ác liệt, thiên tai liên miên, dồn dập, ổn định được xã hội là rất khó khăn và có ý nghĩa hết sức to lớn. Những năm qua, đất nước ta vẫn vững vàng đi lên, Tổ quốc ta vẫn hòa bình, độc lập, kinh tế vẫn tăng trưởng, nhân dân sống trong hòa bình, chỉ số hạnh phúc được thăng hạng, những thành công đó là do có sự ổn định trong toàn xã hội Việt Nam.

“Là một người dân, cũng như bao người dân khác, tôi đang rất tự tin vui sống trên đất nước yêu thương. Chúng tôi tự hào là người dân nước Việt”, đại biểu Hà Nội bày tỏ.

Suy nghĩ về những lý do đất nước ta phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Anh Trí cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đã trao đổi với nhau và nhận thấy lý do cơ bản nhất là chúng ta có một Nhà nước vì dân, có những đồng chí lãnh đạo vì dân. Trong nhiệm kỳ qua, việc làm của nhiều bộ, ban, ngành đã làm cho nhân dân cảm kích.

“Bộ Nông nghiệp đã rũ bùn, đứng dậy chói lòa. Một Bộ Y tế kiên cường chống dịch. Một Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn quan tâm đến đời sống an sinh của nhân dân. Bộ Công an kiên quyết, khôn khéo để bảo vệ sự bình an của đất nước. Bộ Quốc phòng đã làm hết sức mình để đất nước hòa bình. Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương đã mở ra được những đại lộ khai thông cho Việt Nam hội nhập hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường trăn trở, lăn lộn với môi trường của rừng núi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự tiến bộ vượt bậc về thể thao, về bóng đá, sự thăng hạng liên tục của du lịch Việt Nam”, đại biểu đánh giá.

Ngọn cờ tập hợp, khơi nguồn tự hào dân tộc

Nhận định, Chính phủ đã làm việc rất đều tay trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, cả Chính phủ trăn trở, nỗ lực vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh, được sống trong hòa bình, chiến thắng bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ.

“Cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua. Hình ảnh vì dân, việc làm vì dân, hành động vì dân, đường lối vì dân của Đảng, của Chủ tịch nước, của Chính phủ thể hiện rất rõ trong suốt những năm qua, đã trở thành động lực để toàn dân tích cực, năng nổ thi đua đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, đại biểu chia sẻ.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, thành công của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, còn do tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của nhân dân. Dẫn chứng về việc chống dịch COVID-19, đại biểu chỉ ra, mỗi lần dịch bùng phát, dù ở Hà Nội, Đà Nẵng, hay Hải Dương, lập tức có hàng ngàn cán bộ Y tế xung vào vùng dịch, hàng ngàn chiến sĩ Công an giúp dân dẹp dịch, hàng ngàn bộ đội nơi biên cương lặn lội ngăn người nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, còn có cả hàng chục triệu người cùng chung tay góp sức trực tiếp, gián tiếp chống dịch. Tinh thần chống dịch như chống giặc không phải là khẩu hiệu, mà thực sự là hành động đồng tâm và việc làm hợp lực có thật.

Hàng ngàn năm nay, với tinh thần đoàn kết, thống nhất đó, dân tộc ta chiến thắng tất cả những giặc thù hùng mạnh nhất đến xâm lược nước ta. Ngày nay, cũng nhờ tinh thần đó, tinh thần đoàn kết, thống nhất, mà Việt Nam, một đất nước nguồn lực còn hạn chế, nhưng đã làm được những kỳ tích chống dịch COVID-19, đại dịch khủng khiếp làm kiệt quệ cả thế giới. Bạn bè quốc tế đều thấy điều đó và rất ngưỡng mộ tinh thần đó của dân tộc Việt Nam ta.

Đánh giá về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cho biết, bà ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác đối ngoại; một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân. Đặc biệt là ấn tượng về một Chính phủ với nhiều quyết tâm lớn, trong đó có quyết tâm xây dựng một Chính phủ không tham nhũng, một Chính phủ nói đi đôi với làm, Chính phủ gần dân, sát dân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc, những vấn đề phát sinh liên quan tới đời sống của nhân dân. Một Chính phủ quyết tâm phục vụ vì nhân dân. Đại biểu rất ấn tượng với những quyết định sáng suốt của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Dẫn chứng được đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nêu ra là khi người dân băn khoăn về môi trường bị tàn phá, Thủ tướng đã khẳng định là không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Khi nhân dân Tây Nguyên băn khoăn về những cánh rừng bị tàn phá, Thủ tướng đã chỉ đạo kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên. Và đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua, với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, đó là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của cả dân tộc và khẳng định sự đúng đắn trong điều hành của Chính phủ.

Để lại những tình cảm đẹp trong lòng cử tri

Nhấn mạnh một số dấu ấn của Chủ tịch nước, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) khẳng định, Chủ tịch nước đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại, là biểu tượng của niềm tin và đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện, dù ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng, phấn khởi.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ, là yếu tố quan trọng xây dựng tình cảm cách mạng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và toàn xã hội, để cả nước đồng lòng vượt qua những khó khăn của một nhiệm kỳ nhiều giông bão, khó khăn chồng chất khó khăn. Phó Chủ tịch nước cũng đã thể hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước Quốc hội và nhân dân”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói.

Về nhiệm kỳ của Chính phủ, đại biểu bày tỏ ấn tượng với công tác điều hành có nhiều đổi mới quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo và linh hoạt, tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế, cắt giảm các thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử, đấu tranh với bệnh trì trệ, chần chừ, khơi thông các nguồn lực phát triển, quan tâm đến an ninh con người, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; đi và lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết khủng hoảng, nhất là dịch COVID-19 và thiên tai.

“Cử tri cảm nhận được những trăn trở, nỗ lực không ngừng của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đối với các vấn đề của cử tri. Dù còn những việc chưa như mong muốn, nhân dân và doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng, nhưng chắc chắn, trong tấm lòng của đại đa số cử tri, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã để lại trong họ những tình cảm đẹp, những việc làm ấn tượng khó quên”, đại biểu bày tỏ.

Đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, theo đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương đã dành sự quan tâm lớn, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời động viên, thăm hỏi, lắng nghe, khích lệ họ nỗ lực sáng tạo trong lao động sản xuất; đồng thời quan tâm ban hành chính sách giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Sự quan tâm này càng có ý nghĩa vào thời điểm tổ chức Công đoàn Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn chưa có tiền lệ. Giai cấp công nhân Việt Nam có những mặt còn hẫng hụt trong bối cảnh kinh tế-xã hội phát triển nhanh và toàn cầu hóa.

Nêu mong muốn của cử tri trong nhiệm kỳ mới Chủ tịch nước và Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, đại biểu Ngọ Duy Hiểu tin tưởng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt những mong muốn và gửi gắm của cử tri.

(Theo TTXVN)