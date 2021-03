Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang

Sáng 18/3, tại tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh là 9 đại biểu. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 62 đại biểu. Đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó có hồ sơ của 1 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội, 2 trường hợp tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Nhìn chung, số lượng đại biểu đảm bảo về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử theo quy định. An Giang đã thực hiện xong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc đối với đại biểu được giới thiệu ra ứng cử theo đúng thời gian quy định.

Ủy ban bầu cử cấp huyện đã thực hiện hiện xong việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo thời gian luật định.

Ủy ban bầu cử cấp huyện đã ban hành thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và giao Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tiếp nhận hồ sơ ứng cử (đến nay, cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân).

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh An Giang, nhất là trong việc thành lập các ban bầu cử, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, cơ sở vật chất, và thực hiện công tác giám sát. Về cơ cấu thành phần số lượng, An Giang đã nghiêm túc trong thực hiện chủ trương giảm cả đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu theo hướng dẫn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, một trong những khó khăn của An Giang là hiện số lượng cử tri đi làm ăn xa nhiều, do đó, số lượng cử tri thực tế tại một số địa phương còn chênh lệch so với số liệu cử tri của Cục Thống kê cung cấp tính đến ngày 31/12/2020, gây khó khăn cho địa phương trong việc lập danh sách cử tri. Do đó, Ủy ban bầu cử của tỉnh cần tăng cường nắm bắt thông tin kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tạo điều kiện, bổ sung vào danh sách cử tri khi có người dân đi làm ăn xa về, ngay cả vào thời điểm sát với ngày bầu cử 23/5 tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, An Giang cũng như một số địa phương khác trong vùng cần chú ý về nguy cơ dịch COVID-19 khi có đường biên giới. Theo đó, tỉnh cần quan tâm tới việc tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới để kiểm soát an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội thống nhất với 7 nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang; đồng thời lưu ý, An Giang là địa phương có đông dân cư, sau Hội nghị Hiệp thương lần 2, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền khẩu hiệu trên băng-rôn, áp phích… bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh đến công tác bầu cử. Tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba, đồng thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đảm bảo đúng thời gian quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các tổ bầu cử, cập nhật thống kê việc lập và niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định. Cùng với đó An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành viên các tổ bầu cử; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ bầu cử và triển khai các nội dung công việc khác đảm bảo thời gian theo yêu cầu...

* Trước đó, chiều 17/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang.