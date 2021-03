Không được chủ quan

Dịch Covid-19 mới tạm lắng nhưng tại các điểm di tích, du lịch tâm linh đã đông nghẹt người. Nếu trong số đó có người mắc Covid-19 thì mối nguy hại đối với cộng đồng vô cùng lớn. Công tác phòng, chống dịch sẽ khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều.

Sau gần 2 tháng quyết liệt phòng, chống, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang trong tầm kiểm soát tốt. Mấy ngày gần đây chỉ còn xuất hiện lẻ tẻ một số ca do nhập cảnh và ở ở ổ dịch cũ Hải Dương. Đó là tín hiệu đáng mừng nhưng lại vừa xuất hiện một mối lo.

Dịch bệnh vừa lắng xuống, một số địa phương mở cửa đón du khách trở lại. Ngay trong những ngày đầu, lượng khách du lịch đã rất đông.

Đặc biệt, ở các điểm du lịch tâm linh, du khách hành hương, đi lễ rất đông. Chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội mở của đón khách trở lại mấy ngày đã có tới 3 vạn du khách. Khủng nhất là chùa Tam Chúc, Hà Nam có ngày đón 5 vạn khách, dù nơi này rất rộng rãi nhưng vẫn xảy ra ùn ứ.

Trong dòng người đi lễ, đa số có ý thức phòng, chống dịch nhưng cũng còn không ít người không đeo khẩu trang. Điều gì xảy ra khi trong số người đi lễ có người mắc Covid-19. Đó là điều hoàn toàn có thể bởi thực tế đã có những trường hợp không có triệu chứng của bệnh, rất khó phát hiện.

Và khi đó, mức độ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn, khó có thể lường hết được. Công tác phòng, chống dịch sẽ khó khăn, nhất là việc truy vết số người tiếp xúc….

Vẫn biết rằng, chúng ta cần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, thận trọng là rất cần thiết.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Việt Nam đã tổ chức phòng, chống bài bản, sáng tạo và hiệu quả. Cùng với các biện pháp chống dịch, nước ta đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Sau 1 tuần triển khai, đã có gần 12 nghìn người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Dự kiến trong năm nay có 90 triệu liều vắc xin được nhập về, các đơn vị trong nước cũng đang gấp rút thử nghiệm để sớm đưa vắc xin made in Việt Nam ra thị trường. Mục tiêu đặt ra là 80% dân số được tiêm vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng.

Và ngay cả khi đã có vắc xin không có nghĩa là phòng dịch được tuyệt đối bởi vi rút Sars-CoV-2 luôn biến chủng. Vắc xin chỉ có tác dụng đối với chủng này mà không có tác dụng phòng ngừa với chủng kia. Chính vì thế chúng ta vẫn đang thận trọng với “hộ chiếu vắc xin”, chưa mở cửa tự do với khách nước ngoài.

Chúng ta đã xác định cuộc chiến chống Covid-19 còn lâu dài, chưa thể kết thúc trong ngày một, ngày hai nên phải thích ứng với tình trạng “bình thường mới”. Dịch bệnh đã lắng xuống, trừ Hải Dương, học sinh các địa phương đã đi học trở lại. Một số địa phương đã cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại.

Cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường nhưng tình trạng đổ xô đi lễ chùa như mấy ngày qua rất đáng lo ngại. Việc cần làm lúc này là phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh.

Ngay ngày hôm qua, Bộ VH-TT&DL đã có công văn gửi các địa phương về tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, bộ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai quy trình phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng dẫn của bộ và Bộ Y tế.

Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở lưu trú đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19. Ban Quản lý di tích xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch... Chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu nhân dân thực hiện "Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế" của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

Đây là việc làm kịp thời của ngành chủ quản. Vấn đề còn lại là các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho du khách, nhất là các địa điểm tập trung đông người. Dịch bệnh vẫn còn phức tạp, không được chủ quan. Lơ là, dịch bệnh rất dễ bùng phát trở lại.

Xuân Hòa