Xe khách đấu đầu xe ben ở Hòa Bình, 3 người tử vong

Xe khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Hòa Bình xảy ra va chạm với chiếc xe ben đi chiều ngược lại khiến 3 người chết, 1 người trọng thương...

Hiện trường vụ tai nạn.





Ngày 16/3, Cục CSGT cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thuỷ.

Trước đó, khoảng 5h20 cùng ngày tại km 468+300 đường Hồ Chí Minh xe ô tô khách BKS 37B 020.10 do lái xe Hoàng Văn Cảnh (SN 1974, trú Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển hướng Hà Nội - Thanh Hoá va chạm với xe ben BKS 29H 726.47 do Bùi Văn Quý (SN 1993, trú huyện Lạc Thuỷ) điều khiển hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ben còn có Bạch Công Anh (SN 1988) và Bạch Công Tuyên (SN 1996, cùng trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Vụ tai nạn khiến Hoàng Văn Cảnh, Bùi Văn Quý, Bạch Công Anh tử vong còn Bạch Công Tuyên bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Thuỷ. Tại hiện trường, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Cục CSGT đã cử tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo tienphong.vn)