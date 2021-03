34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam âm tính lần 1 khi xét nghiệm COVID-19

Sáng 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, 34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng 4 người Việt Nam (lái xe ô tô chở 34 người nước ngoài) bị lực lượng chức năng thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu phát hiện từ ngày 4 - 7/3, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

35 người trên 18 chiếc ghe lớn, nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Ảnh (do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cung cấp): TTXVN phát





Những người này đang được cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo trong những ngày tới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra, truy vết bổ sung các mốc dịch tễ của các trường hợp trên.

Đáng lưu ý, 20/34 người nước ngoài này khai nhận (số còn lại không hợp tác), nhập cảnh vào Việt Nam qua các đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, sau đó được xe ô tô đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh và đi đến tỉnh An Giang để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ, ngày 4/3, tại khu vực cầu Cồn Tiên (thuộc khóm 3, phường Châu Phú A, thành Phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Công an thành phố Châu Đốc phối hợp với Công an huyện An Phú (An Giang) phát hiện xe tô biển kiểm soát 60AQ-799.92 do tài xế Bùi Văn Dương (sinh năm 1990, trú tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển chở theo 7 người nước ngoài (gồm 2 nữ, 5 nam) nghi vấn đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua làm việc, những người này khai nhận: Do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc làm nên 7 người trên được hướng dẫn cách thức qua Campuchia bằng con đường quá cảnh sang Việt Nam. Khoảng 21 giờ ngày 1/3/2021, họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, sau đó được 1 xe ô tô 7 chỗ đón và đưa lên một xe khách giường nằm để vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đến Thành phố Hồ Chí Minh, họ được đưa lên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60AQ-799.92 do Bùi Văn Dương làm tài xế để di chuyển về thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lộ trình di chuyển trên tuyến Quốc lộ N2. Khi xe chạy đến khu vực cầu Cồn Tiên (thành phố Châu Đốc, An Giang) đã bị lực lượng Công an yêu cầu dừng để kiểm tra và bắt giữ những đối tượng trên.

Khoảng 21 giờ ngày 6/3, tại bến phà Mương Miễu (nối thị xã Tân Châu, An Giang – Hồng Ngự, Đồng Tháp), lực lượng chức năng của thị xã Tân Châu (An Giang) tiếp tục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 60A-64728, do ông Tôn Trung Mãnh (sinh năm 1977, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển và xe ô tô biển kiểm soát 49A-15439, do ông Nguyễn Minh Cảnh (sinh năm 1971, ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chở theo 14 người nước ngoài từ khu vực thành phố Châu Đốc (An Giang) về Thành Phố Hồ Chí Minh. Sau đó, 14 người nước ngoài này cùng 2 tài xế được lực lượng chức năng đưa về Trạm Y tế phường Long Châu (thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, do số người nước ngoài này không hợp tác khai báo nên đến nay, lực lượng chức năng thị xã Tân Châu chỉ mới nắm được một số thông tin sơ bộ về tên tuổi, năm sinh, địa chỉ; còn lịch trình di chuyển đang tiếp tục được lực đấu tranh, khai thác.

Tiếp đó, vào lúc 3 giờ ngày 7/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an thành phố Châu Đốc phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67B-012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng (sinh năm 1986, trú tại khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển chở theo 13 người người nước ngoài nghi vấn đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua đấu tranh, những người ngày khai nhận, sau khi tập trung trung tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) họ được dẫn qua các đường núi đến khu vực biên giới Việt Nam và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, sau đó có xe ô tô đón và chở đến tập trung tại một khu chung cư ở Thành Phố Hồ Chí Minh (không biết địa chỉ). Đến khoảng 21 giờ ngày 6/3, số người này được đưa lên một xe ô tô 4 chỗ và một xe ô tô 7 chỗ đậu sẵn ở khu vực tầng hầm chung cư đi An Giang. Đến 2 giờ ngày 7/3, những người này tiếp tục đổi xe sang ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 67B-012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng điều khiển. Khoảng 3 giờ ngày 7/3, xe dừng lại cho khách xuống ăn tại quán phở trước nhà nghỉ Hải Chi (số 155, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc), đã bị Công an thành phố Châu Đốc phát hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của những trường hợp này để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo TTXVN)