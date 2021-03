Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí; dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, quán bar, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn kể từ 0 giờ ngày 2/2/2021. Qua công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đánh giá, bên cạnh nhiều cơ sở kinh doanh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch thì không ít cơ sở kinh doanh karaoke, internet bất chấp lệnh cấm, hoạt động lén lút, vi phạm công tác phòng dịch.



Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn. Ảnh: Dương Hà



Cùng cán bộ Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, TTATGT và giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí để phòng, chống dịch bệnh, qua kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ internet Văn Cải (có địa chỉ tại khu đường tàu, khu phố 1, thị trấn Hương Canh), lực lượng chức năng phát hiện cửa ra vào của cơ sở chỉ đóng một nửa.

Khi thấy có lực lượng chức năng vào kiểm tra, có vài thanh, thiếu niên đi từ trong quán ra ngoài, nhanh chóng lấy phương tiện giao thông và rời khỏi quán. Tiến hành kiểm tra bên trong khu vực phòng máy, phát hiện các thiết bị vi tính đang mở và có nhiều cốc nước uống dở dang…Vụ việc nhanh chóng được kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trung tá Cao Ngọc Minh, Trưởng Công an thị trấn Hương Canh cho biết: Trên địa bàn có 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, 4 cơ sở kinh doanh internet và 4 cơ sở kinh doanh karaoke. Để công tác phòng chống dịch hiệu quả, đơn vị yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí ký cam kết tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, đúng quy định của các cấp, từ đầu tháng 2/2021 đến nay, lực lượng công an trên toàn tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các tổ kiểm tra việc chấp hành mệnh lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, trò chơi internet vi phạm. Điển hình, ngày 21/2/2021, Tổ tuần tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an huyện Yên Lạc đã phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Gia Huy (xã Hồng Châu) do anh Trần Văn Nam (sinh năm 1987) làm chủ đang mở 2 phòng hát cho 7 trường hợp vào sử dụng dịch vụ karaoke tại đây.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Công an huyện Yên Lạc đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Gia Huy cố tình kinh doanh, tập trung đông người, không chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Với quan điểm không bao che, dung túng và kiên quyết xử lý chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn không chấp hành nghiêm các quy định của các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường các biện pháp ngăn ngừa các trường hợp vi phạm, nhất là đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Theo đó, từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, Công an thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người, đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng ngừa Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Hằng ngày, Công an thành phố tổ chức 3 tổ tuần tra khép kín địa bàn, với nhiều lực lượng tham gia. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, địa điểm công cộng.

Tại đây, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí tạm dừng hoạt động để phòng dịch, chủ động trang bị các thiết bị phòng dịch, khử khuẩn và không tập trung đông người.

Qua công tác tuần tra, kiểm tra nếu phát hiện trường hợp cơ sở vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, tham mưu với cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn...

Minh Hà