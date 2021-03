Chủ động bảo vệ trẻ

Sáng nay, “người hùng” cứu cháu bé rời từ tầng 12 chung cư xuống nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Từ trong ngặc kép là biệt danh mấy ngày nay cộng đồng mạng, báo chí trong nước và cả nước ngoài trân trọng đặt cho thanh niên Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Cộng đồng cảm kích trước hành động dũng cảm, phong anh làm “người hùng”, gọi hỏi thăm đến sập nguồn điện thoại…đều là cách thể hiện tình cảm trước một việc làm không phải ai cũng có thể làm trong tích tắc để cứu người.

Theo Mạnh kể lại, lúc đó vừa giao hàng xong, anh đang ngồi trong xe nghỉ ngơi thì có tiếng la thất thanh. Chạy ra ngoài ngó lên, anh thấy một bé gái bám ở lan can.

Chẳng suy nghĩ gì thêm, anh bật tường nhảy lên mái tôn trước sân tòa nhà. Trời mưa khiến anh bị trượt chân ngã, chưa kịp đứng dậy thì nhưng anh vẫn nhanh tay hứng đỡ cháu bé rơi từ trên cao xuống. Chính anh cũng ngỡ ngàng khi cứu được cháu bé.

Diễn tả thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong vòng một phút. Chỉ một phút ấy thôi nhưng đã cứu mạng cháu bé. Bé gái đã thoát chết một cách thần kỳ. Có lẽ vì vậy mà mà cộng đồng mạng “sốt đùng đùng”, báo chí trong và ngoài nước hết lời ca ngợi.

Việc làm của Mạnh hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn vinh nhưng khi trao đổi với các phóng viên, anh lại rất khiêm tốn bảo rằng, trong tình huống ấy, ai cũng sẽ làm như vậy.

Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của một con người có tấm lòng nhân hậu, cứu người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong tình huống đó, chỉ những người có lòng tốt mới có những hành động như vậy.

Gác lại chuyện “người hùng”, chuyện an toàn cho trẻ ở các khu chung cư lại… nóng nên. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện các bé rơi từ tầng cao chung cư xuống.

Hiện nay, chung cư có mặt ở khắp nơi, đáp ứng yêu cầu về nhà ở ngày càng tăng của cư dân. Và trong tương lai chắc chắn đây vẫn là loại hình nhà ở phổ biến ở các đô thị. Vấn đề an toàn cho cư dân nói chung và trẻ nhỏ nói riêng ở các chung cư đã đặt ra từ lâu. Các tòa nhà cũng đã đã chú ý lắp lan can ban công đúng tiêu chuẩn quy định.

Tuy nhiên, các vụ việc đau lòng vẫn cứ xảy ra. Trước đây, khi xảy ra vụ cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong, nhiều gia đình đã lắp thêm lưới an toàn ở ban công. Lưới các hộ lắp hầu hết là bằng dây cáp, khi xảy ra hỏa hoạn lại cản trở công việc chữa cháy nên lại phải dỡ bỏ.

Nên chăng có thể nghiên cứu làm lưới an toàn bằng các vật liệu khác vẫn đảm bảo độ bền nhưng khi có hỏa hoạn có thể nhanh chóng phá hủy để tiến hành chữa cháy.

Mặt khác, các gia đình có cháu nhỏ ở chung cư phải tăng cường quản lý, không để các cháu ở nhà một mình khi cửa ra ban công vẫn mở bởi ban công các cháu có thể trèo qua như vụ việc vừa rồi và một số vụ việc đã xảy ra trước đó.

Chỉ có vậy mới đảm bảo an toàn cho trẻ. Vụ cháu bé thoát chết khi rơi từ tầng 12 xuống vừa rồi chỉ là sự việc vô cùng hi hữu. Phải chủ động bảo vệ trẻ trước nguy cơ rơi từ tầng cao chứ không thể trông chờ vào sự may mắn.

Xuân Hòa