Sự kiện nổi bật 2/3/2021

1.Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Bộ trưởng Tư pháp



Ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland. Ảnh: Reuters





Ngày 1-3, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã chấp thuận đề cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

2.Trung Quốc vẫn cấm Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX vẫn chưa thể hoạt động tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters





Dù Mỹ đã cấp phép bay trở lại cho Boeing 737 MAX nhưng Trung Quốc đến nay chưa đưa ra quyết định tương tự vì vẫn lo ngại tính an toàn của dòng máy bay này, theo AP ngày 1-3.

3.Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 2-2021. Nguồn: Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ





Sáng nay (2-3), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2-2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

4.Ban hành hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng dịch

Nông sản Hải Dương được bày bán tại siêu thị AEON Long Biên. Ảnh: Lam Giang





Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải sáng nay (2-3) đã ký công văn hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.

5.Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.





Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sáng 2-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đến thăm, trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990; tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành động dũng cảm cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) vào ngày 28-2.

6.Không khí lạnh và ẩm bao trùm Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay (2-3) có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)